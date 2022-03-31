خارجية النرويج: نتمنى نجاح cop 27..ونثمن جهود مصر في القضية الفلسطينية

وجّهت وزيرة الخارجية النرويجية «أنيكين هويتفيلد»، الشكر لمصر على حسن ضيافتها، في أول زيارة لها كوزيرة للخارجية، موضحةً أنها ناقشت مع وزير الخارجية المصري عددا من الموضوعات، على رأسها قمة cop 27، وتطورات الوضع في أوكرانيا، وحقوق الإنسان.

وأضافت «هويتفيلد»، في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية المصري: «وقعنا اتفاقيات بين الحكومة المصرية والشركات النرويجية العاملة في الطاقة المتجددة، حيث تولي بلادنا اهتماما كبيرا بمنطقة الشرق الأوسط، وفي هذا السياق زرت فلسطين وإسرائيل، وتحدثنا عن حل الدولتين واللاجئين».

وتابعت: «نقدر جهود الحكومة المصرية في القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار، وأُثني على مصر في إطار استضافتها قمة cop 27 هذا العام، ونتطلع إلى نجاح هذا المؤتمر».