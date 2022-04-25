نصائح عند تناول الرنجة والفسيخ خلال الصوم..ابتعد عن هذه العادات

تأتي احتفالات شم النسيم هذا العام تزامنا مع شهر رمضان، لذا يخاف الناس من ممارسة طقوس ومظاهر احتفالاتهم العادية من تناول الرنجة والفسيخ والسردين مثلما يحدث كل عام، فيؤثر عليهم ذلك بالسلب خلال ساعات الصوم، ويتسبب في إصابتهم بالجفاف بعد تناوله.

وهناك عدد من النصائح التي يجب على الأشخاص اتباعها عند تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، وفق ما قاله خبير التغذية حسين منصور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حتى ينجحوا في تجنب العطش الشديد خلال ساعات الصوم.

نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة في رمضان

وشدد «منصور» على ضرورة الحرص أولًا على شراء الأسماك من المحال المعروفة والتي تخضع للرقابة، وعدم شرائها من الباعة الجائلين أو تصنيعها بالمنزل بدون اتباع معايير معينة مهمة وضرورية، وغيابها يؤدي إلى فقدان سلامتها ما يتسبب في نتائج سلبية على الصحة ومعدة الإنسان.

وعند اتخاذ قرار تناولها عموما، يجب وضع الفسيخ أو الرنجة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها، لأن التجميد يعمل على قتل الميكروبات.

وتجنبا للعطش بالنسبة لمحبي الرنجة وعدم قدرتهم على مقاومتها، يجب عليهم تناول القليل منها خلال وجبة الإفطار والابتعاد عن تناولها في السحور، لأن ذلك يسبب الجفاف والتعب الشديد في اليوم التالي من الصيام.

ومن الأفضل عند تناولها للترطيب، تناول السلطة الخضراء والخيار والخس والبصل وإضافة الليمون، مع ضرورة الحرص على تناول الفواكه الغنية بالبوتاسيم مثل الموز والكنتالوب والبرتقال، وبعد ذلك الإكثار من شرب الماء.

الابتعاد عن شرب المياه الغازية

ونصح خبير التغذية، بالابتعاد عن شرب المياه الغازية بجانب الرنجة والفسيخ لأنها تؤدي إلى انتفاخ المعدة وترفع درجة الحموضة بها، ومن الأفضل تناول المشروبات العشبية مثل الشاي الأخضر والنعناع.

وشدد خبير التغذية على مرضى الكوليسترول والقلب، بتجنب تناول الرنجة والفسيخ، كما شدد على ضرورة استشارة الطبيب المعالج إذا كنت تعاني من أي مرض للتأكد من عدم وجود خطورة على الصحة.