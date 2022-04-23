8 نصائح مهمة للحفاظ على صحتك في عيد الفطر.. ابتعدوا عن الرنجة والفسيخ

ينتظر الكثير من محبي تناول الحلويات وخصوصا الكحك والبسكويت حلول عيد الفطر المبارك، حتى يستطيعوا تناول ما يحلو لهم من المخبوزات، بعد صوم استمر 30 يوما، وفي حالة تناولهم كميات كبيرة قد يتعرض أصحاب الأمراض المزمنة لوعكة صحية، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية الخاصة بالراغبين في تناول كحك العيد بكثرة.

تقدم «الوطن» النصائح التي يجب اتباعها عند تناول كحك العيد والطعام والحلويات في عيد الفطر، تجنبا للإصابة بوعكة صحية، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك:

نصائح مهمة عند تناول الطعام والحلويات

- يجب أن يحرص الشخص الراغب في تناول الحلويات صباح يوم العيد على اتباع السنة وتناول التمر قبل التوجه لصلاة العيد.

- يؤدي الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية، وحدوث إسهال شديد.

- الحرص والاعتدال في تناول الحلوى والشوكولاتة وكعك العيد، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارة التي قد يؤدي الإفراط في تناولها لاضطرابات هضمية وزيادة في الوزن.

- احذر التدخين وشرب الشاي أو القهوة على معدة خاوية، لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى اضطرابات والتهاب المريء والمعدة، كما يؤدي إلى فقدان الشهية وازدياد حموضة المعدة وزيادة معدل ضربات القلب.

- مراعاة كم ونوع الأطعمة التي نتناولها، إذ يفضل بدء الإفطار في أول أيام العيد بتناول كميات قليلة من الطعام، تزداد هذه الكمية تدريجيا أثناء فترات اليوم، كما يجب أن نأكل ببطء مع المضغ الجيد.

الابتعاد عن الرنجة والأطعمة التي تهيج المعدة

- التقليل من الأطعمة التي تعمل على تهييج المعدة، وتزيد من حموضتها كالأغذية المقلية والمعجنات، وتلك التي تحتوي على بهارات وتوابل.

- يجب تجنب الإفراط في في تناول الأغذية الدسمة وصعبة الهضم، مثل الأطعمة المقلية والصلصات السميكة والفواكه والخضراوات غير مكتملة النضج وبعض أنواع البقول ذات القشور السميكة.

- تجنب تناول الرنجة والفسيخ في العيد، وبدلا من ذلك يفضل تناول الأسماك الطازجة وليست المملحة، إذ إن تناول الرنجة والفسيخ بكميات كبيرة يزيد من مستوى الصوديوم بالجسم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن بعض أنواع الفسيخ غير الموثوق مصدرها قد تكون سببا في الإصابة بالتسمم.