الصحة تحذر المواطنين من «الرنجة والفسيخ»: «بتعلي الضغط والسكر»

حذر الدكتور محمد عبدالهادي، عميد المعهد القومي للقلب، المواطنين من الإكثار في تناول الرنجة والفسيخ خلال يوم شم النسيم وعيد الفطر المبارك حيث أنها تعمل على ارتفاع ضغط الدم.

وتابع مدير معهد القلب، أن تناول الرنجة والفسيخ مضر لأنهما يحتويان على كميات عالية من الأملاح مما يؤدي الى ارتفاع ضغط الدم وكذلك احتباس السوائل وأحيانا يحدث الإكثار من تناول الرنجة والفسيخ إلى حدوث مشاكل في المعدة ومشاكل في القولون، والإضرار بمستوي السكر في الدم.

تناول الخضروات وعدم الإكثار في تناول الرنجة

وتابع عميد المعهد القومي للقلب، نعانى خلال الأعياد وشم النسيم من كثرة المترددين على المعهد بسبب ارتفاع ضغط الدم الناتج عن أكل الرنجة والفسيخ والكحك والبسكويت، وناشد المواطنين بضرورة اتخاذ الحذر عن تناول تلك الأطعمة وعدم الإفراط فيها وتناول كمية من الخضروات كالخس والجرجير، لافتا الى ضرورة تناول المشروبات الدافئة كالشاي الأخضر واليانسون لتنظيف المعدة من السموم.

وأضاف الدكتور محمد عبدالهادي: «نعانى من سوء التغذية لدي المصريين مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، ناصحا المواطنين بضرورة الاهتمام باتباع النظام الصحي المناسب لهم ولحالتهم الصحية، والتعود على ممارسة الرياضة بشكل يومي، والتوقف بشكل نهائي عن التدخين، وتقليل الأكلات التي تحتوى على الملح .. ماتاكلوش وتناموا، القلب بيبذل مجهود أكبر فى حالة ضيق الشرايين».

إعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان حالة الطوارئ بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية مع اقتراب عيد الفطر المبارك تجنبا لحدوث أي طوارئ، والحفاظ على متابعة الموقف الوبائي لـ فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، مطمئنة المواطنين من استمرار استقبال الخط الساخن لها كافة تساؤلات واستفسارات المواطنين.