وزير الزراعة: السعة الإجمالية لصوامع القمح ارتفعت 4.5 مليون طن

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إن الدولة بذلت جهودا مضنية لاستقبال موسم القمح ومتابعة أعمال التوريد للشون والصوامع والبناكر المنتشرة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى نقاط التجميع التي يتخطى عددها 500 نقطة تجميع بالمناطق القريبة من المزارعين لتسهيل عملية النقل إليها.

وزير الزراعة يتفقد محصول القمح

وأضاف «القصير»، في تصريحاته خلال الجولة التي أجراها لتفقد محصول القمح بمزارع القليوبية، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وعدد من قيادات الوزارة، أن السعة الإجمالية للصوامع في عام 2013 كانت تبلغ 1.5 مليون طن قمح، وتم رفع هذه السعة الإجمالية فى إطار المشروع القومي للصوامع الذي دشنته الدولة خلال الفترة الماضية، لترتفع السعة الاستيعابية لتلك الصوامع حوالى 6 ملايين طن من القمح سنويا، وهو المستهدف توريده هذا العام من المزارعين.

خطة متكاملة بين وزارات الزراعة والتموين والاستثمار

وتابع «القصير»، بأن الدولة وضعت خطة متكاملة للاستعداد للموسم بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والاستثمار، قائلا «إن شاء الله يكون موسم مبشر بالخير ويحقق المستهدف منه، كما أن التأخير في بدء الموسم يقدم محصول ذات جودة عالية».

موسم حصاد وتوريد استثنائي

من جانبه، أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية للمسؤولين من الزراعة والتموين، أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائياً، ويحتاج إلى تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة، لاستقبال القمح وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظاً على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مشدداً على ضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن والأحياء بمراجعة كشافات أعمدة الإنارة المحيطة بصوامع الغلال، للتأكد من جاهزيتها وإنارتها ليلاً لتسهيل عملية تسليم واستلام الأقماح.