هشام الحلبي: حرب 1973 كسرت نظرية الأمن الإسرائيلية «فيديو»

علق اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء، ووصفها بأنها شاملة، حيث أكد الرئيس بكلمته أن الأساس في عملية تحرير سيناء كان حرب 1973، التي كانت سببا رئيسيا في عملية السلام، فمحاولات السلام قبل 1973 كانت اسرائيل تشترط فيها عدم عودة سيناء كاملة، وهو ما كانت ترفضه مصر، فأهم ما قامت به حرب 1973 هو كسر نظرية الأمن الإسرائيلية، وهي احتلال أراضي خارج الحدود، والإستناد على موانع طبيعية وصناعية، فكسرت العسكرية المصرية نظريتهم في 6 ساعات، وهو ما دفع الإسرائيليين إلى الجلوس على منضدة المفاوضات.

الرئيس السادات فرض عملية السلام على إسرائيل

وأضاف «الحلبي» خلال حديثه مع الإعلاميين دعاء جاد الحق وباسم طبانة على قناة «إكسترا نيوز»، إن الرئيس السادات فرض عملية السلام على إسرائيل والعالم، أما الخطوة الثالثة بعد الحرب والسلام فكانت خطوة التحكيم التي حصلنا على طابا من خلالها، وخلال هذه الخطوات تم استخدام القوة الصلبة وهي القوة العسكرية، والقوة الناعمة وهي المفاوضات والتحكيم، لنحقق المصطلح الجديد «القوة الذكية» الذي يقصد به المزج المحترف بين القوتين الصلبة والناعمة في استراتيجية واحدة فاعلة لتحقيق الأهداف النهائية للدولة.

وشدد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، على أنه يجب عودة رد هذا المصطلح إلى أهله، فالرئيس السادات والمصريين في سبعينيات القرن الماضي، هم من حققوا هذا المصطلح وحققوا أهداف الدولة، وقراءة التاريخ بعين الخبرة يوضح أن أبائنا وأجدادنا حققوا مصطلح القوة الذكية باحتراف وهو ما لم يحققه دول كبرى حتى الآن.

لدينا سلاح حرس الحدود لكن يوجد أيضاً حراس للحدود

وأوضح «الحلبي»، أن هناك سلاح يسمى حرس الحدود، لكن يوجد أيضاً حراس للحدود، والمقصود بهم أهل مصر المقيمين على حدودها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، فأهالي سيناء جزء من النصر الذي حققته مصر، وأطلقت عليهم إسرائيل اسم «ردارات بشرية»، حيث استطاعوا نقل ما يدور في سيناء قبل الحرب إلى القوات المسلحة المصرية، واستطاع أهالي سيناء نقلها بمنتهى الإحتراف، وهو جزء أصيل من الحرب على الإرهاب ودفعوا ثمنا كبيرا.

وأكد أن الإرهاب استهدف أهالي سيناء في بعض الأوقات، وهو ما قابلوه بكل شجاعة وبسالة، ونقلوا أيضًا معلومات في منتهى الأهمية للقوات المسلحة والشرطة حتى استطاعت الدولة المصرية التغلب تماماً على الإرهاب في سيناء، مؤكداً أن أهالي سيناء أبطال أبناء أبطال وأحفاد أبطال ووجه لهم كل التحية والتقدير.