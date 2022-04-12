«Extra News» تعرض فيلما عن أبطال حرب أكتوبر بمناسبة العاشر من رمضان

عرضت قناة Extra News، مساء الاثنين، فيلم تسجيليا قصيرا، بعنوان «العاشر من رمضان.. أبطال سطروا أسماءهم بحروف من نور في تاريخ العسكرية المصرية».

أبطال العسكرية المصرية

تناول الفيلم التسجيلي، أحداث اليوم العاشر من رمضان، الذي يظل علامة فارقة في سجل العسكرية المصرية، بعد أن خلدت القوات المسلحة اسمها في هزيمة وقهر المستحيل، قبل أن تقهر العدو.

معركة العزة والكرامة

وبيّن أنه في سيناء، كانت معركة العزة والكرامة لاسترداد بقعة غالية من تراب الوطن روت أرض الفيرور، ولم يكن القادة وحدهم من سطروا اسمهم في السادس من أكتوبر، لأن قائمة الشرف تضم جنودا ضحوا بالغالي والنفيس، وسطروا أسمائهم بأحرف من نور في التاريخ العسكري، ومنهم الرقيب الأول محمد عبد العاطي عطية، صائد الدبابات الذي سجل اسمه في الموسوعات الحربية كأشهر صائد دبابة في الحرب، وحصل على نجمة سيناء بعد حطم 23 دبابة و3 مجنزرات للعدو الإسرائيلي، وكذلك البطل الجندي محمد العباسي الذي كان أول من رفع علم مصر على أرض سيناء، الذي التحق بصفوف الجيش في عام 1967 وتكرم عدة مرات لمشاركته في حرب أكتوبر.

وأشار الفيلم التسجيلي إلى الجندي البطل أحمد إدريس، بطل شرفة حرب أكتوبر، والذي استخدم لغة أهل النوبة لنقل المعاملات بين المجندين والقادة وكرمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقائمة كبيرة وذاخرة، وكل هؤلاء أبطال رفضوا أن ينقلوا من ساحة القتال للمستشفيات، وأصروا على استكمال حربهم حتى آخر قطرة دماء من أجل العزة والكرامة.