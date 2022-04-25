تحذير عاجل من «الصحة» لأصحاب هذه الأعراض.. «تجنبوا الصيام فورًا»

في إطار الارتفاع المستمر بدرجات الحرارة، خاصة على عدد من المحافظات الجنوبية التي تسجل درجات الحرارة فيها معدلات عالية تتراوح ما بين 40 و43 درجة، ومع طول فترات الصيام، حذرت وزارة الصحة والسكان، من خلال منشور رسمي، من 4 حالات مرضية يجب على أصحابها الإفطار على الفور.

وتحذر «الصحة» من استكمال ساعات الصيام، بحيث إذا شعر أي صائم بأي عرض من هذه الأعراض، يجب عليهم الإفطار على الفور، حتى لا يتعرض الصائم لأي أعراض صحية خطيرة.

حالات مرضية تحذر وزارة الصحة من استكمال الصيام فيها

- حالات ارتفاع درجة حرارة الجسم «السخونة».

- حالات الالتهاب الحاد، وهي الأعراض التي تحدث نتيجة النقص الشديد في سوائل الجسم بسبب التعرق والبخر أثناء ارتفاع درجات حرارة الطقس.

- حالات الإسهال.

- حالات الترجيع المستمرة، وهي أعراض تحدث لجسم الانسان، نتيجة فقدان السوائل أيضًا، بسبب الصيام.

هذا وقد أكدت وزارة الصحة، أن من يعانون من الأعراض السابقة، يجب عليهم الإفطار فورًا، ومد الجسم بالسوائل اللازمة سريعًا، حتى لا تزداد الأعراض حدة ويترتب عليها مشاكل كلوية خطيرة.

وفي السياق نفسه، أشارت وزارة الصحة إلى نوعية الأطعمة التي يفضل تناولها على مائدة الإفطار حتى تمد الجسم بالفتيامينات والمعادن والألياف، ما يساعد الشخص على صيام اليوم التالي، وتتضمن قائمة الأطعمة ما يلي:

أطعمة احرص على تناولها على وجبة الافطار

- وجبات الأسماك والبقوليات واللحوم المختلفة.

- وجبات تحتوي على الدهون الصحية الطبيعية «حسب احتياجات الجسم».

- جميع أنواع الخضروات والفواكه الطازجة، إذ أنها تمد الجسم بالألياف والمعادن المفيدة.

- جميع أنواع الحبوب الكاملة.

- جميع أنواع الأجبان.

- كوب من اللبن، أو كوب من الزبادي الطبيعي.

- 8 أكواب من المياه يوميًا على الاقل، بداية من وجبات الإفطار وحتى السحور.