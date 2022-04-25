4 أخطاء تقلل سرعة الإنترنت في منزلك.. خبير يوضح

مع زيادة الاعتماد على الإنترنت، هناك أخطاء من الممكن ارتكابها، وتؤثر سلبًا على سرعات الإنترنت داخل منزلك، وهذه الأخطاء يمكن ارتكابها دون قصد، لكنها تجعل الإنترنت داخل المنزل بطيئًا ولا يُحتمل.

تطبيقات ونوافذ يمكن أن تستنفد سرعة الإنترنت

يقول خبير الاتصالات والإعلام الرقمي محمد الحارثي إن من أهم الأخطاء فتح تطبيقات ونوافذ يمكن أن تستنفد سرعة الإنترنت، ويجب على الفور إغلاقها والتأكد من أنها غير متصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بالمستخدم.

وأضاف «الحارثي» لـ«الوطن» أن هناك بعض المستخدمين لا يقومون بعمل اختبارات سرعة للإنترنت الخاص بهم، مما يعرّض المستخدم إلى مشاكل بطء الخدمة نظرًا لعدم معرفته ما إذا كانت هذه الشركة هي المتعاقد عليها من البداية مع شركة الاتصالات أم لا، مطالبًا المستخدمين بعمل اختبار سرعة الإنترنت ثلاث مرات يوميًا على الأقل.

اختيار كلمة مرور سهلة ويمكن تخمينها

وتابع «الحارثي» أن هناك خطأ يقع فيه العديد من المستخدمين، وهو اختيار كلمة مرور سهلة ويمكن تخمينها، لذلك قد يتعرض المستخدمون لسرقة شبكة الواي فاي بسبب اختيارهم لكلمات مرور وكلمات سر سهلة، مطالبًا المستخدمين باختيار كلمات مرور قوية لمنع اختراق الشبكة وسرقة الخدمة من قبَل بعض القراصنة أو عبر بعض تطبيقات الهاتف المحمول والتي لديها القدرة على كسر شبكة الواي فاي وسرقتها.

عدم إخفاء شبكة الواي فاي

وتابع الحارثي أنه يجب على المستخدمين إخفاء شبكة الواي فاي، وهو أمر في غاية الأهمية ويقلل من فرص سرقة أو اختراق شبكة الواي فاي ويساعد في حماية الشبكة، ويتم ذلك عبر الإعدادات في الشبكة عبر تفعيل خيار Hide SSID من داخل إعدادات الراوتر، مطالبًا بتفعيل جدار الحماية Firewall حيث يحتوي كل راوتر على جدار حماية يحمي من محاولة التسلل والاختراق، لذا تفعيل هذه الخاصية يساهم أيضًا في إضافة عنصر قوي في حماية شبكة الواي فاي.