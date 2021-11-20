كل ما تريد معرفته عن خدمة الـ «Wi-Fi» داخل محطة مصر برمسيس: مجانا

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إتاحة خدمة الإنترنت «Wi-Fi» مجاناً لجميع الركاب داخل محطة مصر برمسيس للقطارات، لذا تستعرض «الوطن»، كل ما يُريد المواطنون معرفته عن خدمة الـ «wi-fi» والتي من المقرر انطلاقها مطلع الشهر المقبل.

معلومات عن خدمة الـ «wi-fi» داخل محطة مصر برمسيس

1 - تنطلق خدمة الإنترنت «Wi-Fi» بشكل رسمي داخل مصر برمسيس بداية من 1 ديسمبر القادم.

2 - الخدمة ستكون متاحة داخل المحطة بالكامل سواء الأرصفة أو الساحة.

3 - الهيئة القومية لسكك حديد مصر توفر خدمة الإنترنت «Wi-Fi» بشكل مجاني دون دفع أي رسوم أو اشتراكات.

4 - تُنفذ خدمة الإنترنت «Wi-Fi» من خلال تعاقد شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية وهي إحدى شركات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وأيضاً ذراع الاستثمار لوزارة النقل، مع شركة «كيميت KMT».

5 - اسم شبكة الواي فاي عقب بدء عملها رسمياً «KMT WIFI».

بالخطوات.. كيفية الاستفادة من خدمة الإنترنت داخل محطة رمسيس

1 - يجب على الفرد التواجد داخل محطة رمسيس للقطارات ويمكن بعدها التمتع بخدمة الإنترنت دون دفع أي مقابل.

2 - ينبغي فتح الواي فاي على الموبايل.

3 - البحث عن شبكة إنترنت واي فاي باسم «KMT WIFI» ثم اختيارها.

4 - سوف يظهر أمام الفرد صفحة الدخول على الشبكة.

5 - الضغط على كلمة «التالي».

6 - بعد هذه الخطوة سيكون الموبايل متصلا بشبكة الإنترنت ويمكن التمتع بها بدون أي حد أقصى.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن مشروع خدمة الإنترنت المجاني يهدف إلى جذب شرائح كثيرة من الجمهور، إلى جانب تعزيز الصورة العالمية سواء لمحطة رمسيس أو قطاع النقل بشكل عام، وذلك أمام رواد المحطة سواؤ مواطنين أو سائحين.