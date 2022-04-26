درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-4 -2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الساخنة المقبلة من الصحراء الغربية للبلاد، والتي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة، على كافة أنحاء الجمهورية.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 26 أبرايل، تسجل 26 درجة على السواحل الشمالية، ومن المتوقع أن تسجل 33 درجة على سلاسل جبال البحر الأحمر جنوب سيناء، وتسجل 32 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومن المتوقع أن تسجل 35 درجة على محافظات شمال الصعيد، كما تصل إلى 39 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وأشارت الأرصاد، إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل، حيث تتراوح ما بين 17 و21 درجة على جميع المحافظات، وذلك بشكل متفاوت بين محافظات جنوب البلاد والمحافظات الشمالية، كما انتهت فرص سقوط الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 32-18

الإسكندرية 26-16

وادي النطرون 31-16

طنطا 32-17

شبين الكوم 32-17

دمنهور 30-17

بلطيم 25-16

مطروح 22-15

السلوم 24-15

سيوة 31-15

بورسعيد 25-17

دمياط 26-16

الزقازيق 32-16

المنصورة 31-17

الإسماعيلية 33-17

السويس 33-18

العريش24-16

رفح 25-15

رأس سدر 31-12

نخل 27-13

نويبع 33-20

طابا 30-18

كاترين 26-13

الطور 30-18

شرم الشيخ 33-21

الغردقة 32-20

مرسى علم 32-21

الفيوم 33-18

بني سويف 33-18

المنيا 34-17

أسيوط 35-18

سوهاج 36-20

قنا 37-21

الأقصر 38-22

أسوان39-23

إدفو 38-22

أبو سمبل 38-22

الوادي الجديد 39-21

شلاتين 30-18

ابو رماد 28-19

حلايب 27-19

رأس حدربة 26-20