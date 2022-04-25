الأرصاد تحذّر من طقس الليل.. وتتوقع سقوط أمطار في مناطق متفرقة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية بمثل هذا الوقت من العام، حيث تشهد ارتفاعا طفيفا عن الأيام الماضية، ويتوقع اليوم أن تكون العظمى على القاهرة اليوم 31 درجة مئوية، حيث تكون الأجواء حارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

انخفاض درجات الحرارة

وأضافت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحويزي ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويكون الطقس مائلا للبرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد وحتى شمال الصعيد.

وتابعت غانم، أنّ درجات الحرارة تشهد اختلافات كبيرة بين النهار والليل، حيث يصل الفرق لأكثر من 13 درجة مئوية، موضحة أنّه مع زيادة نسب الرطوبة التي تحدث خلال الساعات المتأخرة من الليل وهدوء سرعات الرياح، تتكون الشبورة المائية.

شبورة مائية على الطرق الزراعية

وأكدت عضو المكتب الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية تكونت في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مشيرة إلى احتمالية سقوط الأمطار على مناطق من سيناء وبعض مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

ولفتت غانم، إلى أنّ فصل الربيع معروف بتقلباته الجوية، وفرص سقوط الأمطار، خاصة في مناطق جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.