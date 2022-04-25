وزير الزراعة ومحافظ القليوبية في مطحن بنها: نراهن على وطنية الفلاح

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مطحن بنها، التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، لمتابعة عمليات استلام القمح من المزارعين، والتأكد من التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد.

واطلع وزير الزراعة ومحافظ القليوبية، على تجربة التوريد على أرض الواقع لاستلام محصول القمح من أحد المزارعين، للتأكد من سرعة إنهاء الإجراءات، ورفع أي أعباء عن كاهل المزارعين، وضمان التيسير عليهم خلال عمليات التوريد.

وشدد «القصير»، على ضرورة التيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد، وسرعة إنهاء إجراءات استلام المحصول، وكذلك ضمان سرعة حصول المزارعين على مستحقاتهم بحد أقصى 48 ساعة، وتوفير كل سبل الدعم لهم.

الفلاح المصري داعم لوطنه

وأكد وزير الزراعة، أن الدولة تراهن على وطنية الفلاح المصري الداعم لوطنه في كل الأوقات ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوريد القمح، كذلك هناك تنسيق مستمر مع وزارة التموين والسادة المحافظين، حيث تم زيادة نقاط الاستلام إلى حوالي 450 نقطة بالقرب من الفلاحين لسهولة توريد المحصول بحد أدنى أردب للفدان، مع الدفع النقدي الفور وخلال 48 ساعة بحد أقصى.

حث المزارعين على توريد القمح

وأشار «القصير» إلى ضرورة حث المزارعين على توريد القمح، خاصة بعد اهتمام الدولة به، باعتباره محصول استراتيجي مهم، تتسلمه الدولة من المزارعين، وتقدمه للمواطن في صورة خبز مدعم، بعد تحملها لمراحل عمليات الانتاج المختلفة، من تخزين ونقل، وانتاج، حتى يصل رغيف الخبز إلى المواطن.

تيسيرات كبيرة للمزارعين

ومن جهته، قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الدولة منحت مزارعي القمح هذا الموسم تيسيرات كبيرة لتشجيعهم على عملية التوريد، بدءً من الإعلان عن سعر التوريد في وقت مبكر، فضلا عن الحوافز التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادتها.

وأشار «الهجان» إلى أن هناك متابعة مستمرة من أجهزة المحافظة ومديريتي الزراعة والتموين لكل مراكز التجميع والتوريد، لضمان التيسير على المزارعين، وعلاج أي مشكلات على الفور، وذلك في اطار دعم الدولة للمزارعين.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقهما عدد من قيادات الوزارة والمحافظة، تفقدا عددا من حقول القمح بمدينتي بنها وقها، لمتابعة عمليات الحصاد، فضلا عن تفقد المشروع القومي لانتاج تقاوي الخضر بالصوب الزراعية بقها، كما اختتما الزيارة بتفقد مطحن بنها التابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، للاطلاع على عمليات توريد محصول القمح.