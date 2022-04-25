نائب «التنسيقية» يشارك في احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة

شارك أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفال الرسمي الذي تنظمه رئاسة الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد القيامة المجيد، برفقة ماهر عدلي، منسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة.

عيد القيامة المجيد

وقدّم فتحي، في بيان عنه اليوم، تهنئة للبابا تواضروس بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، والإخوة الأقباط، بحلول عيد القيامة المجيد، قائلاً إنّه ليس عيدًا قبطيًا فقط، ولكنه عيد للمصريين جميعًا، وكل عام والجميع بخير.

تنسيقية الأحزاب والسياسيين

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنّه فخور بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية بين المسلمين والأقباط، موضحًا أنّ وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصري، تمثل رادعًا قويًا للمؤامرات الداخلية والخارجية التي تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.