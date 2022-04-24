محافظ القليوبية يقدم التهاني للإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد

قدّم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وذلك خلال جولة رافقه فيها الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عمرو أبو راية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام، نائبا عن مدير أمن القليوبية، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأوقاف والأزهر.

زيارة المطرانيات والكنائس

وبدأت جولة محافظ القليوبية بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا بمطرانية بنها، وتبعها تقديم التهنئة للقس إيميل أنور راعي الكنيسة الإنجيلية في بنها، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للمطران مرقص أسقف شبرا الخيمة بمطرانية شبرا الخيمة.

عمق مشاعر الأخوة والمحبة

وأكد محافظ القليوبية خلال لقائه، عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التي تربط بين أبناء الشعب المصري من مسلمين وأقباط، متمنيًا أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام وتأكيدًا لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على شعب مصر الحبيب مسلمين وأقباط بالمزيد من الإخاء والمحبة والترابط، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار والسلام والمحبة دائمًا وأبدًا.

وكان محافظ القليوبية قد شهد أمس قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة السيدة العذراء بمدينة بنها، وقدم التهنئة للأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا احتفالا بالعيد، مؤكدا على ضرورة التوحد ونبذ العنف والاهتمام بالعمل والإنتاج حتى تزدهر مصر وتقدم.

وقدم المحافظ التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، معربا عن تمنياته بعيد ميلاد سعيد، وأن يعم الأمن والأمان ويحفظ مصر الغالية.

فيما اتخذت مديرية أمن القليوبية كافة التدابير الأمنية لتأمين الكنائس وتسيير الحركة المرورية منها وإليها، بالإضافة إلى وضع حواجز مرورية لمنع السيارات من الاصطفاف أمام الكنائس المنتشرة بالمحافظة.