جهات يمكنك التبرع لها وإخراج زكاة الفطر في العشر الأواخر من رمضان

تكثر العبادات والطاعات في العشر الأواخر من شهر رمضان خاصة، ما بين الصلاة والتبرعات والزكاة، لذا يبحث العديد من الأشخاص عن أبرز الجهات التي يمكن إخراج الأموال لها وتكون تستحق ذلك أو توصله للمحتاجين حتى يطمئنوا.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز الجهات التي يمكنك التبرع لها في العشر الأواخر من رمضان وإخراج زكاة الفطر أيضا، وذلك استمرارًا للخدمات التي تقدمها البوابة لقرائها ومتابعيها.

جهات يمكنك إخراج التبرعات والزكاة لها

يمكن اختيار بيت الزكاة لتعطي له أموالك وصدقاتك للتبرع أو للزكاة، إذ يتولى توزيعها لمستحقيها، فدور بيت الزكاة هو استلام الصدقات والتبرعات وتوجيه أموالها إلى مصرفاها الشرعية التي تستحقها.

ويمكن تقديم التبرعات لبيت الزكاة من خلال البنوك، والبطاقات الإلكترونية، ومن خلال خدمات فوري، أو من خلال خدمات «كاش»، كما يمكن التبرع على رقم حساب 8888، وعلى حساب 7777، أو صدقة جارية على حساب 5555.

التبرع لمستشفى بهية

كما يمكن التبرع بالصدقات أو إخراج زكاة الفطر لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي للسيدات، من خلال الاتصال على 16602 وسيصلك المندوب حتى باب المنزل، كما يمكنك التبرع من خلال حساب 6666 6666 في جميع البنوك المصرية، أو إرسال رسالة على 9602 بالمبلغ الذي تريده.

بنك الطعام

يمكن التبرع لبنك الطعام على حساب 888777 الموحد في كل البنوك المصرية.

مستشفى مجدي يعقوب للقلب

يمكن التبرع لهذه المستشفى عن طريق الاتصال برقم 19731 أو رسالة لرقم 9698 أو من خلال فوري لإرسال الأموال لحساب مستشفى مجدي يعقوب.

مستشفى 500500

يمكن التبرع من خلال بطاقات فيزا وماستر كارد، أو الاتصال على رقم 16115، أو عن طريق إرسال كلمة 500500 في رسالة على 9797.

كما يمكن التبرع لمستشفى أحمد ماهر التعليمي أو مستشفى قصر العيني ومستشفى الحسين الجامعي ومستشفى طلبة أبوالريش والمعهد القومي للكلى والمسالك البولية، وغيرها من المستشفيات المختلفة التي تقدم الخدمات والعلاج للمرضى بالمجان.