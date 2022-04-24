نشطاء يطلقون حملة لتوجيه أموال زكاة عيد الفطر لدعم الفلسطينيين

أطلق النشطاء حول العالم، حملة لتوجيه أموال زكاة عيد الفطر المبارك لدعم الفلسطينيين في أزمتهم، وانطلقت التغريدات تحت وسمي «فلسطين قضيتي»، وPalestine، وفقًا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وتداول النشطاء على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، روابط لتحويل الأموال إلى عدة منظمات فلسطينية.

الحملة تتزامن مع ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين في ساحات الأقصى

وجاءت الحملة، تزامنًا مع ارتفاع عدد الشهداء والمعتقلين في ساحات المسجد الأقصى، على خلفية اقتحامات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين للمسجد، خلال الأيام الماضية.

بدورها، أقرّت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، مظاهرة وحدوية نصرة للقدس المحتلة و«المسجد الأقصى المبارك» وكنيسة القيامة، بعد غد الثلاثاء في مدينة طمرة.

ودخل أحمد محمد حسن جلامنة من مدينة «جنين»، اليوم الأحد، عامه الـ20 والأخير في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أوضح مدير «نادي الأسير» الفلسطيني، في جنين منتصر سمور، أن جلامنة اعتقل في عام 2003، وحكمت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالسجن لمدة 20 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

بدورها، أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين المشاركين في احتفالات «سبت النور»، ووضع الحواجز لإعاقة وصول الفلسطينيين إلى «كنيسة القيامة»

وبحث الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في مكالمة هاتفية الوضع في القدس المحتلة والجهود المبذولة لتهدئة التوترات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«جوتيريش»: قلقون إزاء الوضع المالي لوكالة «أونروا»

وأعرب جوتيريش، عن قلقه إزاء الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، المعروفة باسم «أونروا»، وأكد الأمين العام لـ«الأمم المتحدة»، استمرار جهوده لمعالجة الوضع المالي للوكالة.

وجدد جوتيريش، تأكيده على ضرورة الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه، كما جدد المسؤول الأممي وعباس، التزامهما بتحقيق حل الدولتين القائم على القرارات الأممية والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة.