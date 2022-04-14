«لو عايز تساعد المحتاجين في رمضان».. أسعار صكوك الإطعام وطرق التبرع

يأتي شهر رمضان المبارك، وتكثر أفعال الخير وتقديم التبرعات والصدقات من قبل المسلمين، وتيسيرا على الناس الذين لا يعرفون سبل إخراجها لمستحقيها، تطلق وزارة الأوقاف، بشكل مستمر مشروع صكوك الإطعام، الذي يشمل التبرع أموال الزكاة والصدقات، عن طريق توجيه المبالغ التي تم التبرع بها، لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها على مدار العام على الأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أسعار صكوك الطعام التي تطلقها وزارة الأوقاف، إذ وقع مختار جمعة مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برتوكول تعاون لتوفير صكوك الطعام.

أسعار صكوك الطعام

جرى إطلاق صك الطعام من قبل وزارة الأوقاف، كما يتم توزيع 100 طن لحوم شهريا على 100 ألف أسرة وفق بيان الوزارة.

ويبلغ سعر صك الطعام نحو 300 جنيه ويشمل أنواع التبرع زكاة أو صدقات أو كفارة اليمين أو نذرا.

معلومات عن صكوك الطعام بالأوقاف

1- قيمة صك الطعام بالأوقاف تصل إلى 300 جنيه.

2- يشمل صك الطعام كل أنواع التبرع سواء أكان زكاة مال، صدقة، كفارة، نذرًا.

3- ويتم استخدام صكوك الطعام في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية والتي في حاجة إلى ذلك.

طرق التبرع بصكوك الطعام

- خصصت وزارة الأوقاف 5 حسابات بنكية للتبرع بصكوك الطعام، حيث يمكن ذلك من خلال البنك المركزي، بنك مصر، البنك الأهلي، البنك الزراعي المصري، البريد المصري.

يذكر أن وزارة الأوقاف أشارت إلى أهمية صكوك الطعام، لافتة إلى أن هذا المشروع يأتي انطلاقا من قوله تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا* إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا"، بالإضافة إلى ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ".