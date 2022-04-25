اتحاد الجمعيات: بعض المؤسسات تعطي قروضا بفوائد بسيطة لتجفيف منابع ظاهرة الغارمات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الجمعيات لها دور تاريخي في دعم الغارمات، مشيرا إلى أن دعمهن منذ سنوات عديدة، وبشكل دورى حيث تدفع عدد من الجمعيات المبالغ المستحقة للغارمات حتى يتم الإفراج عنهن، لافتا إلى أن هناك عددا من الجمعيات والمؤسسات قامت بعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة الصغر لتوفير فرص عمل، ليتكسبوا ويتربحوا.

وأضاف عبد القوي، لـ«الوطن»، أن هناك بعض الجمعيات والمؤسسات تعمل على تجفيف منابع ظاهرة الغارمات من خلال إعطاء منح وقروض بفوائد بسيطة لمعالجة سبب من أسباب ظاهرة الغارمات وهو الفقر.

توفير وجبات غذائية لإفطار صائم على مستوى الجمهورية

وأوضح رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، أن الجمعيات أخذت شوطا كبير وما زالت في توفير وجبات غذائية لإفطار صائم على مستوى الجمهورية، سواء الوجبات الجاهزة أو الوجبات الجافة.

توفير لبس وكحك العيد ودعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية

ولفت عبد القوي إلى أنه في المرحلة الأخيرة من شهر رمضان سيتم توفير لبس العيد وكحك العيد، وتقديم دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية، سواء جمعيات تنمية المجتمع أو الجمعيات القاعدية أو الجمعيات المركزية، حسب المكان والأوضاع، داعيا جميع المؤسسات الأهلية والاتحادات إلى تقديم المستعدات العينية والنقدية والخدمات المجانية للأسر الأكثر احتياجا لتخفيف المعاناة عنهم.

32 ألف جمعية أهلية وفقت أوضاعها حتى الآن

وأشار إلى أن هناك 32 ألف جمعية أهلية وفقت أوضاعها حتى الآن، وأخذت شكلا قانونيا، لافتا إلى أن هناك إلى توفيق الأوضاع بعد مد القانون لمدة 6 شهور، مشيرا إلى أن قانون رقم 23 لسنة 2022 نص على مد فترة توفيق الأوضاع للجمعيات والمؤسسات والاتحادات الإقليمية وكذلك الأجنبية التي تمارس العمل الأهلي لمدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ 11 أبريل 2022.