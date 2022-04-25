رصف طريق «الحواويش ـ الكوثر» بسوهاج بتكلفة 2 مليون جنيه

أعلنت محافظة سوهاج الانتهاء من رصف طريق «الحواويش ـ الكوثر» بمركز أخميم، بطول كيلو و100 متر، بتكلفة 2 مليون جنيه، بتنفيذ من الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطريق عقب انتهاء مديرية الري من أعمال تبطين وتأهيل الترعة المتاخمة للطريق، مشيرا إلى أهمية وحيوية الطريق الذي يربط مركز أخميم بحي الكوثر.

إنشاء أرصفة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطى

وكان اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وجه بمتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد لرصف الطرق، من تجميل ورفع كفاءة شارع الرئيسي بطول 2 كليو متر، حيث تم الانتهاء أعمال الرصف، بحي غرب سوهاج بتكلفة اجمالية لأعمال التجميل بلغت مليون و400 ألف جنيه.

ومن جانبه أوضح رئيس حي غرب سوهاج، أن أعمال التطوير تشمل إنشاء أرصفة بجانبي الطريق والجزيرة الوسطى، وتركيب بردورات جديدة، وبلاط الانترلوك، بالإضافة إلى أحواض رخامية للزراعة والتشجير للطريق، ودهان وتجميل أعمدة الإنارة، مشيراً إلى أن أعمال المتابعة مستمرة للانتهاء من جميع الأعمال، وفقا للمواصفات القياسية، مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لـ217 مشروعا بقطاع الصحة

في سياق آخر، تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لـ217 مشروعا بقطاع الصحة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، منها 108 وحدات صحية إنشاء جديد، و25 مركزا طبيا إنشاء جديد، و27 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و8 وحدات إسعاف تطوير شامل، وإنشاء 4 مستشفيات مركزية، إضافة إلى رفع كفاءة خفيف لعدد 44 وحدة صحية.