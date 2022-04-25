حالة الطقس اليوم الاثنين 24 رمضان في سوهاج.. سقوط أمطار ونشاط للرياح

يسود اليوم طقس حارًا على محافظة سوهاج، إذ تواصل درجات الحرارة ارتفاعها لتصل اليوم الاثنين 24 رمضان بمحافظة سوهاج إلى 34 درجة مئوية للعظمى وتسجل 17 درجة مئوية للصغرى، ليكون الطقس حار نهارًا ومائل للبرودة ليلًا وخلال الساعات الأولى من النهار.

هذا ويسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد

وتسجل درجات الحرارة فى جنوب الصعيد اليوم الاثنين 24 رمضان والموافق 25 أبريل 2022، 37 درجة مئوية للعظمى و20 درجة مئوية للصغرى في طقس حار نهارًا ومائل قليلًا للبرودة ليلًا.

فيما تبلغ درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 34 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية فى طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.

«الأرصاد»: توقعات بسقوط أمطار خفيفة

ويتوقع الخبراء بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، وجود شبورة مائية من الساعه 4 إلى 8 صباحًا على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فيما تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء نشاطًا للرياح على فترات متقطعة من النهار على بعض المناطق.

وتكون هناك فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر «حلايب وشلاتين» بنسبة حدوث 30% تقريبا.