مصرع وإصابة 12 شخصا بينهم 7 من أسرة واحدة.. حصيلة 24 ساعة في سوهاج

مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم كان أكثر خبر مفجع لمحافظة سوهاج خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة لإصابة 5 آخرين فى حوادث تصادم ومشاجرة لخلافات الجيرة، لتصبح حصيلة إصابات ووفيات محافظة سوهاج خلال 24 ساعة 12 شخصا.

مصرع 5 وإصابة 2 من عائلة واحدة بسوهاج

وشهدت محافظة سوهاج ليلة دامية خيم فيها الحزن على نجع الشمندى التابع لمركز سوهاج، عقب وفاة 5 من عائلة واحدة وإصابة 2 من نفس العائلة، إثر إنقلاب سيارتهم أثناء عودتهم من القاهرة لقضاء أجازة عيد الفطر بسوهاج.

وتم نقل المصابيين لمستشفى سوهاج الجامعى عقب إصطدام سيارتهم بسيارة نقل بالطريق الصحراوى الشرقي بمركز أخميم عند مدخل محافظة سوهاج.

إصابة أب ونجله في حادث تصادم

ومن مصرع أسرة كاملة لإصابة أب ونجله بكسور وجروح إثر حادث تصادم بمركز أخميم، فى الساعات الأولى من الصباح، حيث اصطدمت بهم سيارة ملاكي أثناء سيرهم بطريق أخميم سوهاج ، ليصاب الإثنان بجروح وكسور ويتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعى لإسعافهما، وجرى تحرير محضر بالواقعة .

إصابة 3 بينهم طفلة بمشاجرة لخلافات الجيرة

وأصيب 3 بطعنات ، سلاح أبيض وجروح إثر خلافات الجيرة بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ، عقب مشاداة كلامية بين جار وجارتة تطورت إلى مشاجرة إستخدم بها الجار سلاح ابيض "مطواة " كانت بحوذتة لإصابة جارتة ونجلتها الطفلة ذات السبع سنوات ، لتتعدى عليه الجارة أيضا باليدين محدثة جروحا وكدمات بالوجه ، وينقل الجار لمستشفى سوهاج الجامعى بينما تنقل الجارة وإبنتها لمستشفى سوهاج العام يتم تحرير محضر بالواقعة.