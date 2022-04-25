زيارة مفاجئة.. رئيس جامعة سوهاج يتفقد أقسام المستشفى الجامعي

أجرى الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، زيارة مفاجئة للمستشفى الجامعي، تفقد خلالها الحالات ما بعد العمليات الجراحية، بأقسام الجراحة العامة، والاستقبال العام، والعناية المركزة، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لجميع المرضى، ومحاسبة المقصرين أينما وجدوا، يرافقه الدكتور أحمد جابر مدير الاستقبال والطوارئ، والدكتور أحمد شريف مدير العيادات الخارجية، والدكتورة إيمان سلامة مدير وحدة الجودة.

إدارة الجامعة تولي اهتماماً بجميع الخدمات الصحية

وصرح الدكتور مصطفى عبدالخالق أن إدارة جامعة سوهاج تولي اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين على حد سواء، مشيراً أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي تعمل بالتوازي مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر بوجه عام، مطالباً بمحاسبة أي مقصر في أداء عمله أينما وجد، مشدداً على استمرار تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية لجميع النزلاء حتى تمام شفاءهم وعودتهم لديارهم سالمين.

انتهاء أعمال صيانة مصاعد المستشفى

ووجه رئيس جامعة سوهاج بسرعة الانتهاء من اعمال صيانة مصاعد المستشفى وتسليم تقرير تفصيلي عن حاله جميع المصاعد من حيث صلاحيتها للعمل ووجود عقود صيانة مفعلة لها وتامين تشغيلها من خلال أطقم مدربة.

وقال الدكتور أحمد جابر إن الجولة التفقدية بدأت بزيارة لقسم الجراحة العامة، أطمئن فيها على الحالات المحجوزة بالقسم منها حالة زائدة دودية، وحالة غدة درقية، وحالة قطع جرحي نافذ بالرقبة.وتابع أن الزيارة تضمنت قسم الإستقبال العام ووحدة الانعاش الرؤي والقلب للإطمئنان على مصابي حادث الطريق الصحراوي الغربي، ثم توجه بعدها لقسم العناية المركزة للتخدير لتفقد 4 حالات حرجة لنفس الحادث.