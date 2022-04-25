«الزراعة» تعلن الأسعار التعاقدية للذرة وفول الصويا وعباد الشمس

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تحديد أسعار محاصيل الذرة الشامية الصفراء وفول الصويا والسمسم لهذا العام بسعرٍ مرتفعٍ عن العام الماضي؛ لتكون الذرة الشامية بسعر بحد ضمان أدنى 6000 جنيه للطن، وفول الصويا بحد ضمان أدنى 8000 جنيه للطن، ودوار الشمس بحد ضمان أدنى 8500 جنيه للطن، والسمسم الأبيض بحد ضمان أدنى 25000 جنيه للطن.

وقالت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، إنّ الدولة المصرية تسعى نحو التوسع أكثر في الزراعات التعاقدية خاصة في المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة وفول الصويا ودوار الشمس؛ لتقليل فاتورة الاستيراد من الزيوت ودعم الأمن الغذائي.

توفير التقاوي للمحاصيل الصيفية

وأكدت «رحب»، أن تقاوي المحاصيل الصيفية متوفّرة في جميع منافذ وزارة الزراعة والمديريات الزراعية التي تنتشر في جميع المراكز لفول الصويا والذرة وعباد الشمس، وكذلك عقود التعاقد بين المزارعين والشركات.

أوضحت «رجب» أنّ من مميزات الزراعة التعاقدية أنّها حائط سد للمزارع أمام تقلبات السوق، حيث إنّها تحل مشكلات التسويق الزراعي، وتضمن سعر عادل للمزارع بعيدًا عن الاستغلال من قبل التجار، حيث إنّها تخضع للقانون ويوثق العقد بين المزارع والشركة وتكون فيه الزراعة طرفا ثالث، وبتفعيلها ستكون الأداة المثالية للدولة؛ لتفعيل السياسات الزراعية المتكاملة التي تخدم المزارع والمستهلك والمستثمر، وهي المعادلة الصعبة التي نعمل على تحقيقها.

تسجيل عقود الزراعة التعاقدية

ويختص مركز الزراعة التعاقدية بتسجيل عقود الزراعة التعاقدية ويقوم المركز بالتوعية والإرشاد والترويج للزراعات التعاقدية، فضلا عن وضع نماذج استرشاديه للعقود، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق، كما يقوم بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ عقود الزراعة التعاقدية أو بسببها عن طريق التحكيم.