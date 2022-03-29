«القصير» يبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية: تضمن سعرا عادلا لمحصول الذرة

اجتمع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، مع اتحاد منتجي الدواجن، لبحث تنفيذ الزراعة التعاقدية مع المزارعين، لمحصول الذرة الموسم المقبل، بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

رؤية مستقبلية لاستثمارات قطاع الزراعة

وخلال الاجتماع، أكد القصير أنّ الدولة حريصة على حماية الثروة الداجنة والحفاظ على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت تحقق حاليا الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، كما أنّ الدولة لديها رؤية مستقبلية واستثمارات واعدة في هذا المجال، عبر تخصيص مناطق لإقامة مشروعات ضخمة في الثروة الداجنة.

حماية صناعة الدواجن

وأشار الى أنّه في ظل الظروف الراهنة محليا وعالميا، وما ترتب عليها من تقلبات في اسعار المحاصيل الزراعية خاصة محصول الذرة، المكون الرئيسي للأعلاف، فإنّ الدولة تسعى لتحقيق زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وحماية الكثير من الصناعات المحلية، خاصة صناعة الدواجن.

واضاف القصير أنّ الوزارة تسعى لتشجيع المزارع على زراعة محصول الذرة الموسم المقبل، عن طريق الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية، التي تضمن للفلاح سعرا عادلا، وتوافر المحصول لمصانع الأعلاف.

وطالب وزير الزراعة، اتحاد منتجي الدواجن، بتحديد الكميات اللازمة من محصول الذرة ووضع سعر له، ضمانا مع وضع آليات محددة للتسعير في تاريخ الاستلام، وتحديد آليات تضمن تنفيذ الاتفاق بين الاتحاد والمزارعين.

ووجّه وزير الزراعة، بسرعة الانتهاء من مناقشة النقاط السابقة والوصول إلى النتائج التي ترضى جميع الأطراف، وتحقق مصلحة المزارعين ومنتجي الدواجن، وتضمن توافر المحصول بالسعر العادل.

‏ومن ناحيته، اقترح المهندس محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، تحديد حد أدنى لسعر الذرة حتى يكون أمانا للفلاح، على أن يكون البيع بسعر السوق وقتها إذا كان في مصلحة الفلاح ‏حتى يستفيد بأعلى الأسعار.