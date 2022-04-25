أهالي سوهاج يشيعون جثمان ضحية انفجار اسطوانة الكلور بالبلينا

شيع المئات من أهالي قرى مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، جثمان السائق «عصمت علي عبد اللاه»، الذي لقي مصرعه في حادث انفجار اسطوانة «كلور»، في محطة مياه «برديس»، الذي أسفر عن إصابة 3 أشخاص آخرين، منهم اثنان من العاملين بالمحطة وسيدة تصادف مرورها في موقع الانفجار، تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام.

انفجار اسطوانة كلور تزن 60 كيلوجرام

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في وقت سابق، عن انفجار اسطوانة كلور تزن 60 كيلوجرام فارغة، أثناء التداول بمحطة مياه «برديس»، بدائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، مما أدى إلى مصرع سائق ونش الكلور، نتيجة الحادث.

إصابة اثنين من العاملين وسيدة بموقع الحادث

وتسبب الانفجار في إصابة اثنين من العاملين وإحدى المواطنات، كانت تمر بجوار محطة المياه، أثناء الحادث، بحالات إغماء، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج العام، وإجراء كافة الفحوصات اللازمة وتعافيهم، وخروج اثنين بينما الثالث مازال تحت الملاحظة.

إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق خفيفة

كما أصيب 8 أشخاص آخرين بحالات اختناق خفيفة من رائحة الكلور، تم نقلهم إلى مستشفى البلينا المركزي، وتم اجراء كافة الفحوصات اللازمة وخروجهم فور تعافيهم، وإخطار كافة الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

وجرى فتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أسباب الحادث، خاصةً وأن الاسطوانة كانت فارغة بعد استخدامها، وكذلك حدوث الانفجار من الداخل إلى الخارج طبقاً للمعاينة المبدئية، وتم تأمين الموقع واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بخالص المواساة والعزاء إلى أسرة المتوفي، الذي وصفته بـ«شهيد الواجب والعمل»، عما أعربت عن تمنياتها بسرعة تعافي وشفاء المصابين.