تحرير 9 محاضر وإعدام 48 كيلو ملوحة ومخبوزات بدار السلام في سوهاج

تواصل لجنة ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، حملاتها بشوارع المدينة، في إطار احتفالات المحافظة بأعياد شم النسيم واستعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

حملة مكبرة لمراقبة وضبط الأسواق

وقامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج بحملة مكبرة، وذلك لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بالمدينة والقرى التابعة، ما أسفر عن تحرير 9 محاضر متنوعة، كما تم إعدام 31 كيلو ملوحة، و17 كيلو مخبوزات.

ووجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، بتكثيف تلك الحملات فى المدينة والقرى خلال الأيام المقبلة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

تفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز دار السلام

وفي إطار آخر، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمتابعة عمل مشروعات «حياة كريمة»، حيث تفقد وحدة المرور ومشروع إنشاء كوبري دار السلام والوحدة الصحية بقرية أولاد يحيى.

الالنتهاء من 85% من أعمال محطة مياه الشرب بالصوامعة

في سياق آخر، قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إن الشركة انتهت من تنفيذ 85% من أعمال إنشاء محطة مياه الشرب بالصوامعة شرق المطورة بمركز أخميم، والتي تبلغ طاقتها التصميمية 8 آلاف متر مكعب لكل يوم، بتكلفة تبلغ 82 مليون جنيه على مساحة 3200 متر، لخدمة 45 ألف مواطن بقرية الصوامعة شرق ونجوعها.

وأشار المهندس أبو ضيف محمد أحمد، رئيس وحدة مشروعات البنك الدولي للتنمية المحلية، أن نسبة التنفيذ بمحطة مياه بيت علام المطورة بمركز جرجا بلغت 90%، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 75 لترا لكل ثانية، بتكلفة تبلغ 57 مليون جنيه.