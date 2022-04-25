بمرتبات وعمولات مجزية.. وزارة الشباب توفر فرص عمل جديدة بـ«كوكاكولا»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، جهودها المجتمعية المبذولة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسوق العمل، من أجل توفير فرص عمل للشباب والخريجين، في جميع المحافظات، وذلك في إطار المساهمة والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوفير فرص عمل للشباب والخريجين من الجنسين ومن جميع المؤهلات الدراسية، بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، من خلال توقيع بروتوكولات مع هذه المؤسسات، للإعلان عن فرص عمل ووظائف خاليه بها عبر الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وظائف كوكاكولا ضمن سلسلة وظائف الشباب والرياضة التي توفرها بالقطاع الخاص

وتوفر وزارة الشباب والرياضة هذه الوظائف أيضًا ضمن المبادرة الحكومية توظيف مصر، وملتقيات التوظيف الجماعي التي ساهمت وزارة الشباب والرياضة في عقد ونجاح الكثير منها على مدار السنوات الأربع الماضية، بالتنسيق مع شركتي مايكروسوفت، وكير مصر للتنمية.

«الوطن» تعلن عن وظائف جديدة، من خلال مبادرة توظيف مصر، بـ شركة كوكا كولا مصر للمياه الغازية، فرع مدينة نصر، واحتياجها لعمالة من الجنسين ومن كافة التخصصات والمؤهلات الدراسية على النحو التالي:

1- مندوب مبيعات خارجيه (الحد الأقصى للسن 30 سنة)، المهام: مسؤول عن توزيع منتجات الشركة (يعمل بسائق).

2- سائق مبيعات (الحد الأقصى للسن 36 سنة)، المهام: سائق توصيل مبيعات شرط رخصه ثانيه أو أعلى.

أماكن العمل: القاهرة (مدينه نصر- القاهره الجديده - وسط البلد - المعادى - البساتين).

شروط الالتحاق بوظيفة في شركة كوكاكولا مصر

الشروط:

• مؤهل عال لوظيفة مندوب مبيعات خارجيه.

• مؤهل متوسط لوظيفة سائق مبيعات.

• يفضل الخبرة في نفس الوظيفة.

الحقوق:

• راتب مجزي + عمولة مبيعات مرتفعة.

• عدد ساعات العمل 8 ساعات.

• تأمينات اجتماعية وطبية

• بدل مواصلات - خطوط موبايل.

• أرباح سنوية

• تأمين على الحياة - تأمين ضد الحوادث.