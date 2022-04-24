طريقة التقديم على وظائف القوى العاملة ضمن «حياة كريمة».. رواتب تصل لـ12 ألف جنيه

تواصل وزارة القوى العاملة المصرية، توفير فرص العمل للشباب في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2019، من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حياة كريمة وعمل لائق لهم، وفقًا لما أعلنه محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وظائف القوى العاملة ضمن حياة كريمة

وكشفت وزارة القوى العاملة عن تفاصيل فرص العمل المتاحة لديها في نشرة التوظيف لهذا الشهر، والتي أعلنتها منذ قليل، إذ تمكنت الوزارة من توفير 5403 فرصة عمل للذكور والإناث، في جميع القطاعات الوظيفية والتخصصات المختلفة، لشغلها خلال شهري أبريل ومايو 2022، على أن يخصص جزء منها لذوي الهمم والعزيمة، وبرواتب تصل إلى 12 ألف جنيه في بعض المهن، إذ يتم تقدير الرواتب طبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي اللذين يحظى بهما العامل، وذلك من خلال 98 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة.

طريقة التقديم على وظائف القوى العاملة لشهري أبريل ومايو

وونوهت الوزارة إلى أنه على الراغبين في شغل هذه الوظائف والالتحاق بوظائف حياة كريمة التابعة لوزارة القوى العاملة، التقدم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل» تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، ووفي حالة التسجيل لأول مرة يقوم المستخدم، بكتابة البيانات المطلوبة، من بينها موقف التجنيد، الرقم التأميني، المستوى التعلمي، التخصص، المهارات والخبرات، وغيرها.

خطوات التسجيل على موقع وزارة القوى العاملة

يمكن للراغبين في التقدم لـ وظائف وزارة القوى العاملة لشهري أبريل ومايو 2022، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، واتباع الخطوات التالية:

1. على الراغبين في التقدم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة القوى العاملة.

2. الضغط على أيقونة تسجيل راغبي العمل، لتسجيل بيانات راغبي العمل بالوظائف المعلن عنها بالداخل.

3. اضغط على تسجيل الدخول لأول مرة.

4. تسجيل البيانات المطلوبة مثل الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد والمؤهل الدراسي والمهنة والرقم التأميني والحالة الاجتماعية ورقم الهاتف ورقم الموبايل والعنوان، ثم ادخل كلمة السر وأعد كتابتها مرة أخرى للتأكيد.

5. كتابة البيانات الخاصة بالمؤهل الدراسي الحاصل عليه المتقدم، سواء متوسط أو عالٍ أو دون مؤهل.

6. تسجيل الخبرات والمهارات التي يحصل عليها المتقدم.

7. تسجيل الدورات التدريبية التي حصل عليها المتقدم.

8. الضغط على حفظ ومتابعة.

على أن ترشح الإدارة المختصة المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع، كما نوهت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

التخصصات والوظائف المتاحة

المحافظات المتاح بها فرص العمل

وأوضحت القوى العاملة، خلال بيان صادر عنها أن هذه الفرصة متوفرة في 15 محافظة هي: «القاهرة، والقليوبية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، والغربية، وبورسعيد، ودمياط، والسويس، وأسيوط، وقنا، والمنوفية، وسوهاج، والجيزة، والبحر الأحمر».