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مقتل شخصين في تحطم طائرة بين المنازل فى تركيا «فيديو»

20 سيارة إسعاف وإطفاء توجهوا لمكان الحادث

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سحر المكاوى
05:04 م | الإثنين 25 أبريل 2022
موقع حادث الطائرة

موقع حادث الطائرة

أفادت وسائل إعلام تركية بتحطم طائرة تدريب ذات محرك واحد، والتي سقطت بين المنازل في حي عثمان غازي بمدينة بورصة التركية، مما أدى إلى مقتل شخصين كانا على متنها واندلاع حريق.

وأشارت وسائل إعلام تركية، إلى أن الطيارين فى الحادث بتركيا  فرقان أوتكوم ومراد أفشار فقدا حياتهما، جراء الحادث.

 

وأوضحت وسائل إعلام تركية أن طائرة «TC-UPT» ذات محرك واحد من نوع «Tecnam P2002 JF» تابعة لشركة «YBS Aviation» سقطت بين المنازل في منطقة عثمان غازي في مدينة بورصة،  وقد تم إرسال حوالي 20 سيارة إطفاء وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم.

 

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بقلم سحر المكاوى