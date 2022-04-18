مظاهرات بأواني الطهي في تركيا احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

شهدت العاصمة التركية إسطنبول مظاهرة بأواني الطهي مستخدمين المقالي والقدور، احتجاجاً على ارتفاع أسعار السلع وتكلفة الخدمات، ورفع المتظاهون لافتات احتجاجية كتبوا عليها «خفضوا الارتفاع في الكهرباء والغاز الطبيعي والاستهلاك الأساسي» و« نريد أن نعيش حياة إنسانية».

مطالبات بخفض أسعار السلع والطاقة

وأفادت صحيفة «زمان» المحسوبة علي المعارضة التركية، تجمع عشرات الأشخاص أمام مركز تجاري في اسطنبول، وبصحبتهم القدور والمقالي التي طرقوا عليها مع هتافات معارضة لسياسات الحكومة مطالبين بخفض إسعار المواد الغذائية والخدمات.

وشارك في المظاهرات الاحتجاجية أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي، منهم زليخة جولوم والعديد من الأشخاص، وأصدر المتظاهرون بياناً قالوا فيه إنهم يستيقظون يوميا على ارتفاع جديد في الأسعار، لافتين إلي أنهم أصبحوا غير قادرين علي تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة أن ارتفاع الأسعار وصل إلى الوقود والكهرباء والغاز الطبيعي والمواصلات.

وأضاف المتظاهرون في بيانهم: «لدى الناس قضية واحدة تقريبًا ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة الباهظة في تركيا».

بيان للمتظاهرين: المواطنون يعانون من البؤس والأغنياء يزدادون ثراء

وتابع المتظاهرون أنه في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين من البؤس، فإن الأغنياء يزدادون ثراءً، قائلين: «في الوقت الذي يغرق الناس في فقر مدقع، تمر المؤسسات الصناعية والبنوك، بواحدة من أكثر الفترات ربحية في تاريخها، على سبيل المثال في يناير الماضي ضاعفت البنوك أرباحها 4 مرات تقريبًا، بزيادة قدرها 370% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وطالب البيان بإلغاء زيادات الطاقة والمواصلات، إضافة لإلغاء ضريبة الاستهلاك الخاصة وضريبة القيمة المضافة على الكهرباء والوقود والغاز الطبيعي والنقل وجميع الاحتياجات الأساسية.

ارتفاع معدلات التضخم

وكان اتحاد النقابات العمالية الثورية في تركيا، أكد أن حد الجوع وصل إلى 4 آلاف 453 ليرة، وحد الفقر 15 ألفا و405 ليرات.

وارتفع معدل التضخم في تركيا ووصل إلى 61.14%، بينما كانت أعلى دولة أوروبية بعد تركيا في معدل التضخم، هي ليتوانيا بنسبة 15.6%.