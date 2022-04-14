تركيا ترفع قيمة العقار مقابل الحصول على الجنسية.. والتنفيذ خلال أيام

أعلنت تركيا أنها سترفع قيمة العقار الواجب شراؤه من أجل الحصول على الجنسية التركية، وذلك من 250 ألفًا إلى 400 ألف دولار، فيما كشفت مصادر عن أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام، مع نشره في الجريدة الرسمية.

تركيا ترفع قيمة العقار المطلوبة من 250 ألف إلى 400 ألف

وناقشت الحكومة التركية، أمس، الثلاثاء، مسألة رفع قيمة العقار الواجب شراؤه للحصول على الجنسية التركية، حيث تقرر خلال اجتماع للحكومة التركية رفع قيمة العقار اللازمة من 250 ألفًا إلى 400 ألف دولار، مع اشتراط عدم بيعه لمدة 3 سنوات، وذلك حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وأشارت المصادر إلى أن التعديل المذكور سيدخل حيز التنفيذ مع نشره في الجريدة الرسمية خلال الأيام القادمة.

جدير بالذكر أن برنامج الجنسية التركية للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار كان تأسس في عام 2017، ويعتبر إحدى أسرع الطرق وأيسرها للحصول على جواز سفر ثانٍ.

تغيرات سابقة طرأت على قيمة العقار اللازمة للحصول على الجنسية

وكانت تركيا قد حددت في بداية الأمر الحد الأدنى للاستثمار اللازم للحصول على الجنسية التركية عند 1,000,000 دولار أمريكي، إلا أن الحكومة التركية خفضته بعد ذلك إلى 250,000 دولار أمريكي في عام 2019 لإضفاء جاذبية على برنامج الحصول على جنسية تركيا مقابل الاستثمار، وذلك حسبما ذكر موقع جايد المتخصص في برامج الحصول على الجنسية.

وكان من الممكن استبدال الاستثمار بمبلغ 250,000 دولار أمريكي في العقارات أو 400 ألف دولار بحسب القرار المزمع دخوله حيز التنفيذ، بإيداع مبلغ نقدي بقيمة 500,000 دولار أمريكي في أحد البنوك التركية، أو شراء سندات حكومية بقيمة 500,000 دولار أمريكي، أو توفير 50 فرصة عمل داخل تركيا.