الخارجية الأمريكية: صفقة ذخائر بقيمة 165 مليون دولار لأوكرانيا

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية من أجل أوكرانيا بقيمة 165 مليون دولار من الذخيرة غير القياسية اليوم، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، نقلته وكالة أنباء سي إن إن الإخبارية الامريكية.

وقال البيان إن وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي أخطرت الكونجرس بالصفقة في 24 أبريل، وتم إعلان الأوكرانيين بالموافقة على الصفقة خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وتابع تقرير سي إن إن إنه تم إعلان الأوكرانيين بذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى كييف، كما صرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع للصحفيين بأن هذا هو نوع الذخيرة الذي لا يزال الأوكرانيون يستخدمونه لأن لديهم الكثير من أنظمتهم السوفيتية السابقة.

البيع يحسن قدرة أوكرانيا

وبحسب البيان الصحفي لوزارة الخارجية ، فإن البيع المقترح سيحسن قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجاهزية لقواتها، كما أن البيع المعلن هو مجرد واحدة من عدة طرق تقدم بها الولايات المتحدة المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وعلى سبيل المثال، يوم الخميس الماضي، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم 800 مليون دولار أخرى من المساعدات العسكرية لدعم أوكرانيا باستخدام تمويل الانسحاب الرئاسي.

أوكرانيا طلبت مجموعة من الذخائر والقذائف

وكانت اوكرانيا قد طلبت شراء مجموعات مختلفة من الذخيرة غير القياسية بما في ذلك «طلقات عيار 152 ملم وقذائف عيار 152 مم لمدافع D-20 المستخدمة مع لقاذفة القنابل الأوتوماتيكية AGS-17 ؛ وقذائف هاون من عيار 120 ملم غير تابعة لحلف شمال الأطلسي ؛ قذائف عيار 122 مم».