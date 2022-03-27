بلينكن يسعى لتصحيح زلات لسان بايدن عن «بوتين»: التغيير بيد الشعوب

تسعى الإدارة الأمريكية باستمرار لتصحيح زلات الرئيس جو بايدن المتزايدة، للحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية، إذ قد تؤدي بعض هذه الأخطاء إلى انهيار العلاقات مع الدول الأخرى، خاصة روسيا عقب تصريح مثير للرئيس الأمريكي عن ضرورة استبدال نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشخص آخر.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، خلال خطاب ألقاه بالعاصمة البولندية «وارسو»، إنه لا يجوز أن يستمر فلاديمير بوتين في السلطة، وفقًا لما نشرته وكالة روسيا اليوم.

بلينكن: لا نية لدى واشنطن لتغيير السلطة في روسيا

وحاول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن يصحح تلك الزلة لبايدن، معلنًا عن عدم سعي واشنطن لتغيير الحكومة في روسيا، نافيا وجود أي نية لدى الإدارة الأمريكية لتغير النظام في روسيا أو أي مكان آخر، وأن القرار يعود إلى شعوب تلك الدول وليس للبيت الأبيض، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف بلينيكن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، خلال زيارته إلى الأراضي المحتلة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع استراتيجية واحدة والتي تقضي بدعم أوكرانيا وإمدادها بالمساعدات الإنسانية والعسكرية اللازمة لتعزيز قواتها ضد الجيش الروسي، بجانب تكفُل واشنطن بدعم حلف شمال الأطلسي «الناتو» .

وطالب وزير الخارجية الأمريكية، بحسب وكالة روسيا اليوم، إسرائيل بعدم التضامن مع روسيا، حتى لا تلتف على تلك العقوبات الدولية التي فرضها عليها الغرب جراء عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

الكرملين يرد على بايدن: لا يمكنك تقرير مصيرنا

وفي وقت سابق، أدت تصريحات الرئيس الأمريكي إلى غضب الكرملين، الذي أكد على لسان ناطقه ديمتري بيسكوف، أنه لا يمكن لواشنطن أن تقرر مصير روسيا أو سلطتها، وأن الشعب وحده من يمكن اختيار رئيسه.

وتُحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دائما موجة من الغضب واللغط، خاصة مع موسكو، حيث وصف بايدن في وقت سابق الرئيس الروسي بالـ«الجزار»، وهو ما دفع الكرملين للرد واتهام بايدن بالـ" القاتل"، عقب إصداره أوامر بقصف يوغسلافيا، وفقًا للوكالة الرسمية الروسية.