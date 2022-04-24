زيلينسكي لـ بلينكن: في عيد الفصح نتوقع منكم أسلحة بدلا من الكعك

قالت وكالة «أسوشيتدبرس»، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يضغط على الدول الغربية للحصول على أسلحة أكثر قوة بينما كان يستعد للقاء كبار المسؤولين الأمريكيين في كييف، فيما ركزت القوات الروسية هجماتها على الشرق، بما في ذلك محاولة طرد آخر القوات الأوكرانية في المناطق المتضررة من ميناء ماريوبول.

زيلينسكي: البلاد بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة

وتابعت الوكالة في تقرير لها، أن زيلينسكي أعلن الزيارة المقررة، اليوم، لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمر صحفي في محطة مترو أنفاق كييف.

وقال زيلينسكي إنه يبحث مع الأمريكيين لتحقيق نتائج، سواء في مجال الأسلحة أو في الضمانات الأمنية، وتابع: «لا يمكنك القدوم إلينا خالي الوفاض اليوم، ونحن لا نتوقع فقط الهدايا أو نوعًا من الكعك، نحن نتوقع أشياء محددة وأسلحة محددة».

وأضافت الوكالة، أنه بينما قام الغرب بنقل معدات عسكرية إلى أوكرانيا، أكد زيلينسكي مرارًا وتكرارًا أن البلاد بحاجة إلى المزيد من الأسلحة الثقيلة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى، وكذلك الطائرات الحربية.

الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ الغزو

وبحسب الوكالة، ستكون هذه الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي كبير منذ غزت روسيا أوكرانيا قبل 60 يومًا، حيث زار بلينكين الأراضي الأوكرانية في مارس للقاء وزير خارجية البلاد خلال زيارة لبولندا، وكان آخر لقاء وجهاً لوجه بين زيلينسكي ورئيس أمريكي في 19 فبراير في ميونيخ مع نائب الرئيس كامالا هاريس، وكان من المقرر أن يتم لقائ زيلينسكي مع وبلينكين بينما كان الأوكرانيون والروس يحتفلون بعيد الفصح الأرثوذكسي.

وفي حديثه من كاتدرائية القديسة صوفيا القديمة في كييف، سلط زيلينسكي، وهو يهودي، الضوء على أهمية المناسبة للأمة التي دمرتها الحرب قرابة شهرين.