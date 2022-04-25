14 إجراء من «التنمية المحلية» لتمكين المرأة.. أبرزها برامج رائدات العمل

اتخذت وزارة التنمية المحلية حزمة من الإجراءات لدعم دور المرأة من خلال المحليات بمختلف محافظات الجمهورية، في ضوء تنفيذ توجيهات الدولة بتمكين المرأة.

دعم وتمكين المرأة

وأكد تقرير صادر عن وزارة التنمية المحلية، أنه من الخطوات التي تم اتخاذها لدعم المرأة والارتقاء بها في المحليات ما يلي:

- إقامة 277 وحدة لدعم المرأة وإشراكها في عملية التنمية.

- إطلاق 6 مبادرات تستهدف مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.

ورش عمل لرفع وعي المرأة

- تنفيذ ورش عمل وندوات لرفع الوعي والتثقيف بقضايا المرأة وأهم قضايا المجتمع.

- إقامة 238 ندوة توعية من خلال مبادرة معا ضد العنف للتصدي لكل أشكال العنف ضد المرأة والتحرش والتنمر.

- تنفيذ نحو 280 ندوة تحذر من مخاطر ختان الإناث والزواج المبكر.

- دعم مبادرة أنتِ منتجة لتدريب السيدات على حرف يدوية مثل السجاد والمشغولات والملابس والخياطة.

تحسين مستوى المعيشة

- العمل على رفع مستوى معيشة السيدات وخاصة المعيلات عن طريق التدريب.

- فتح المجال لتسويق منتجات الأسر خاصة السيدات من خلال منصة أيادى مصر.

- تسهيل إجراءات حصول المرأة على قروض ميسرة لإقامة مشروع أو التوسع فيه وتحسين دخل المرأة المعيلة.

مواجهة التسرب من التعليم

- التركيز على رفع الوعي والاهتمام بالصحة العامة للمرأة وأهمية التعليم، وتم إطلاق مبادرات الاهتمام بالصحة العامة للمرأة وقرية مصرية بلا أمية لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم.

- عقد ندوات توعية عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

- تنفيذ وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية برنامج تدريبي لبناء قدرات رؤساء وحدات تكافؤ الفرص، وتمكينهم لإدماج قضايا المرأة في التنمية.

- الإعداد لتنفيذ برنامج رائدات العمل التنفيذي بالمحليات لتأهيلهن لشغل مناصب قيادية بالإدارة المحلية.

- حصر مشكلات المرأة العاملة بديوان الوزارة والمحافظات والعمل على حلها.