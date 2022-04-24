التنمية المحلية: رفع 85 ألف طن مخلفات من المجاري المائية في 37 مركزا بالمحافظات

فى اطار اهتمام و توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلة إزالة ونقل نواتج الترع ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية. ..

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً بشأن الانشطة التى تمت للتخلص الامن لرفع مخلفات الترع والمصارف وذلك فى 37 مركز إدارى تم اختيارهم بـ21 محافظة لتنفيذ النموذج التجريبى الناجح الذى تم تنفيذه بمحافظة البحيرة ليتم تنفيذه فى المراكز المشار اليها على مستوى اقاليم القاهرة الكبرى والاسكندرية والقناة والدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد .

و أكد اللواء محمود شعراوى أن كمية المخلفات التى تم ازالتها على المجارى المائية بلغت 85 ألف طن حتى الان على مستوى الـ 37 مركز ادارى وهى مركز البدرشين بمحافظة الجيزة ، ومركزى بنها وطوخ بمحافظة القليوبية وذلك بإقليم القاهرة الكبرى ، كما تم أختيار حى اول المنتزه بمحافظة الاسكندرية ومركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة بإقليم الاسكندرية ، كما تم أختيار مركز شربين بمحافظة الدقهلية ومركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط ومركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ومركزى الرياض وقلين بمحافظة كفر الشيخ ،ومركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية وذلك بإقليم الدلتا ، ومركز التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية وحى جنوب بمحافظة بورسعيد وحى الجناين بمحافظة السويس ومركز مشتول بمحافظة الشرقية وذلك بإقليم القناه ، ومركز بنى سويف بمحافظة بنى سويف ومركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز مغاغة بمحافظة المنيا وذلك بإقليم شمال الصعيد ، ومركز البدارى بمحافظة أسيوط وذلك بإقليم وسط الصعيد ، ومركز نصر النوبة بمحافظة أسوان ومركز سوهاج بمحافظة سوهاج ومركز نقادة بمحافظة قنا وذلك بإقليم جنوب الصعيد ، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المراكز المختارة لإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقائها مرة أخرى داخل المصارف.

وأشار اللواء محمود شعراوى الى نجاح النموذج التجريبي الذى تم تطبيقه فى مركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف وإزالة ونقل نواتج تطهير المجاري المائية بالمحافظات واتخاذ هذا كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف وتم اضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو حمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها ، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة .

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن التقرير استعرض الاجراءات التى تقوم بها الاجهزة التنفيذية فى المراكز الـ 37 المختارة والتى ركزت على رفع نواتج تطهير الترع داخل الكتل السكنية يومياً ونقلها الى المدافن الصحية والمقالب العمومية يومياً ، والتنسيق مع مديريات الرى لضبط المخالفات ، وتنفيذ قرارات ازالة التعديات على الترع والمصارف والمجارى المائية فى المهد ، وتفعيل الجمع السكنى للقمامة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية نظير رسوم رمزية ، والتوسع فى تنفيذ ندوات توعية للمواطنين وتفعيل دور الرائدات الريفيات بالتواصل المباشر مع المواطنين لعدم إلقاء القمامة والمخلفات فى الترع والمصارف ، مع التوسع فى اعمال تجميل وتشجير الطرق ، ووضع سلال القمامة على أعمدة الانارة وبالطرق وعلى جانبى الترع تجنبا لالقاء المخلفات فى المجارى المائية ، منوهاً انه يتم العمل على قدم وساق وإعطاء أولوية لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة بالمناطق التي تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجاري تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجاري المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث .