إيلون ماسك مغردا: تويتر أصبح لنا

غرّد إيلون ماسك، رجل الأعمال الكندي، الحاصل على الجنسية الأمريكية، عبر موقع التدوينات القصيرة قائلا: «تويتر أصبح لنا» وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

تفاوض تويتر مع إيلون ماسك

وكان مجلس إدارة «تويتر» قد تفاوض مع ماسك في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، بشأن محاولته غير المرغوب فيها لشراء الشركة، بعد أن بدأ في جمع 46.5 مليار دولار لتمويل العرض الأسبوع الماضي، كما قال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنه لم يتم تفويضهم لمناقشة المعلومات السرية.

جدول زمني للصفقة

وقال إن الجانبين يناقشان التفاصيل بما في ذلك جدول زمني لإغلاق أي صفقة محتملة وأي رسوم سيتم دفعها إذا تم توقيع اتفاق وفق ما نقله موقع «نيويورك تايمز» الأمريكي.

والتقى مجلس إدارة الشركة المكون من 11 عضوًا بإيلون ماسك لمناقشة عرضه لشراء موقع «تويتر» وجعله خاصا، وكان المجلس قد قال إنّه يمكن التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت من اليوم الاثنين، فيما قيل عنها أنها من شأنها أن توحد أغنى رجل في العالم بخدمة الشبكات الاجتماعية المؤثرة.

عرض إيلون ماسك لـ«تويتر»

وفي وقت سابق قالت مصادر قريبة من العملية لـ«رويترز» إن قرار شركة «تويتر» التعامل مع ماسك، الذي اتخذ في وقت سابق يوم الأحد، لا يعني بالضرورة أنها ستقبل عرضه البالغ 54.20 دولار للسهم، ومع ذلك، فقد أشار إلى أن «تويتر» كان يستكشف ما إذا كان البيع إلى «ماسك» ممكنًا بشروط جذابة.

ومع ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» أن شركة «تويتر» تريد معرفة المزيد عن أي تحقيقات نشطة من قبل المنظمين في «ماسك»، بما في ذلك من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والتي قد تشكل خطرًا على الصفقة.