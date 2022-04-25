أسهم «تويتر» تقفز 5% وسط توقعات بقبول عرض «إيلون ماسك»

تقترب شركة تويتر من إبرام صفقة لبيع نفسها إلى المياردير إيلون ماسك، مقابل 54.20 دولار للسهم الواحد نقدًا، أو 43 مليار دولار، وهو السعر الذي عرضه في الأصل على شركة التواصل الاجتماعي ووصفه بأنه الأفضل، وفقًا لـ«رويترز».

السهم يقفز أكثر من 5%

وشهدت التداولات على أسهم تويتر، نشاطًا، خلال اليوم، الاثنين، لتقفز بأكثر من 5٪ بعد تقارير تفيد بأن الشركة تقترب من صفقة مع الملياردير إيلون ماسك.

43 مليار دولار قيمة الصفقة

وقد تعلن «تويتر» عن الصفقة البالغة 43 مليار دولار، في وقت لاحق اليوم الاثنين، واجتمع مجلس إدارة الشركة أمس الأحد، لمناقشة خطة تمويل «ماسك» لعرضه المقترح، حسبما قال مصدر قريب من الوضع لشبكة CNBC.

مفاوضات مع إيلون ماسك

ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق في أقرب وقت، حيث تفاوض المجلس مع إيلون ماسك في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».

وعرض ماسك، في وقت سابق من هذا الشهر شراء تويتر مقابل 54.20 دولار للسهم، أو حوالي 43 مليار دولار.

الاتفاقية قابلة للانهيار

ومن غير الواضح كيف يمكن أن تبدو الصفقة النهائية، وقد تكون الاتفاقية قابلة للانهيار، حيث لم تتمكن تويتر من تأمين اتفاقية «go-shop» حتى الآن، والتي ستسمح لها بالبحث عن عروض أخرى بمجرد توقيعها على الاتفاق، ولا يزال بإمكان الشركة قبول عرض آخر إذا دفع «ماسك» رسوم تفكيك، وفقًا لـ«رويترز».

ماسك يمتلك أكثر من 9٪ من أسهم تويتر

كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX على وشك الاستحواذ على تويتر، وكان لديه أكثر من 9٪ من الأسهم ورفض عرضًا للانضمام إلى مجلس الإدارة قبل تقديم عرض للشركة.

وأكد «ماسك»، وهو مستخدم متعطش لتويتر، أنه يحتاج إلى تحويله إلى شركة خاصة حتى يمكن أن تصبح منتدى لحرية التعبير، كما قال إن مصالح أعضاء مجلس إدارة تويتر لا تتماشى مع المساهمين، وأن المجلس لا يمتلك أي أسهم تقريبًا في الشركة.