«تويتر» تستغيث بـ«جيه بي مورجان» لمساعدتها في وجه استحواذ إيلون ماسك

طلبت شركة تويتر مساعدة بنك «جيه بي مورجان» وذلك باعتباره بنك استثماري ثانٍ، في مواجهة طلب رجل الأعمال إيلون ماسك للاستحواذ على الشركة، بعد أن قام بشراء عدة أسهم بها.

وقالت وكالة بلومبرج، إن هناك مصادر عدة أوضحت للوكالة أن أكبر بنك أمريكي بدأ العمل مؤخراً لمساعدة «تويتر» في محادثاتها مع المشترين المحتملين، وهو ما رفض كلا من الشركة والبنك التصريح بشأنه.

وأضافت الوكالة أنه لم يكن إيلون ماسك هو الوحيد الذي قدم عروض للاستحواذ على «تويتر»، حيث قدمت شركات أخرى عروضا أيضا بينها شركة الأسهم الخاصة التي تركز على التكنولوجيا «توما برافو Thoma Bravo»، وكانت صحيفة «نيويورك بوست» قد ذكرت يوم الخميس اهتمام الشركة بالاستحواذ على تويتر.

ويأتي اعتماد تويتر على «جيه بي مورجان»، كونه البنك الذي لا يخشى الخلاف مع ماسك، في ظل الدعاوى القضائية القائمة بين البنك وشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية التابعة لماسك، إذ يقاضي البنك والشركة بعضهما بسبب خلاف في ضمانات أسهم.

بنوك استشارية عديدة تشارك في الصفقة

يعد «جيه بي مورجان» أحدث البنوك الكبرى في «وول ستريت» الذي يشارك في أحداث عرض استحواذ ماسك على تويتر، لينضم إلى «جولدمان ساكس»، الذي يقدم المشورة في الوقت نفسه للملياردير البالغ من العمر 50 عاما، في حين يعمل «مورغان ستانلي» مع ماسك في تلك الصفقة.

وتعد مشاركة «جيه بي مورجان» بمثابة ضربة للبنوك الاستثمارية الصغيرة المتخصصة، التي كانت تتنافس لزيادة حصتها في سوق الاستشارات مقابل سيطرة الشركات الكبرى على سوق الاكتتابات.