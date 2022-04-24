إيلون ماسك يراهن على الـ«روبوتاكسي».. سيارة أجرة من «تسلا»

قال الملياردير إيلون ماسك والرئيس التنفيذ لشركة «تسلا» المتخصصة في إنتاج السيارات الكهربائية، إنَّه جار العمل على سيارة جديدة عبارة عن «روبوتاكسي» مخصص، سيتمّ مراعاة الاستقلالية في صناعتها، مما يعني أنَّها لن تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات.

وأضاف «ماسك»، أنَّ السيارة الجديدة مثيرة للغاية، وتمّ العمل عليها بشكل أساسي، بهدف تحقيق أقل تكلفة مدروسة بالكامل لكل ميل أو كيلومتر، وفقاً لموقع «electrek».

وتستعرض «الوطن» وفقاً لموقع «electrek» مواصفات السيارة الجديدة التي لم يتمّ الإعلان عن اسمها حتى الآن:

التكلفة لكل ميل

ستركز السيارة على التكلفة لكل ميل، وتستهدف تسلا، أنَّ يكون إنتاج السيارة الجديدة سيكون في عام 2024، وأكّد «ماسك» أنَّ السيارة ستكون «إلى حد بعيد أقل تكلفة شهدها العملاء على الإطلاق».

سيارة أجرة مخصصة للروبوت

في حدث «Cyber ​​Rodeo» الذي أقامته شركة تسلا الشهر الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي أنَّ «تسلا» تعمل على مركبة جديدة، سيارة أجرة مخصصة للروبوت.

«روبوتاكسي» دون عجلات قيادة أو دواسات

ستكون مركبة مصممة مع وضع الاستقلالية في الاعتبار، مما يسمح بمزيد من حرية التصميم، على سبيل المثال دون عجلات القيادة أو الدواسات.

الكشف عن السيارة 2023

أكّد «ماسك» أنَّ تسلا تخطط للكشف عن السيارة على الأرجح في عام 2023 وتهدف إلى إنتاج حجم إنتاج الروبوتات في عام 2024.

تكلفة أقل من تذكرة الحافلة المدعومة

يعتقد «ماسك» أنَّ السيارة ستؤدي إلى تكلفة أقل لكل ميل من تذكرة الحافلة المدعومة، وأن سيارة الروبوتات ستكون محركًا رئيسيًا لنمو تسلا.