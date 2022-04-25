أزهري يتحدث عن فضل ليلة القدر: أحسن من عمر الإنسان كله «فيديو»

ناقشت فقرة «محبة مني»، التي يقدمها العالم الأزهري أحمد عبدالرحمن ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية طوال شهر رمضان الكريم، موضوع ليلة القدر وفضلها وأهميتها للمسلمين.

تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان

وقال العالم الأزهري: «عندما تبدأ العشر الأواخر من رمضان نبدأ في البحث عن ليلة القدر، إذ أنها حلم الجميع، بأن يبعث الله رحمته علينا فيها، ونحاول أن نميز بين الليالي في محاولة لتحديد ليلة القدر الليلة التي تمثل حلما لكل مسلم، ملتمسا أن يصيبه الله برحمته بها».

وأضاف العالم الأزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا جميلا، حتى نجتهد في كل ليالي العشر الأخيرة، حتى نصيب ليلة القدر في نهاية المطاف، إذ أنّ ليلة القدر أفضل من عمر الإنسان كله، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن «إنا أنزلناه في ليلة القدر»، و«ليلة القدر خير من ألف شهر».

قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لله

وأشار العالم الأزهري إلى أن الألف شهر أكثر من 83 سنة، أي بما يفوق عمر الإنسان الطبيعي، ورغم ذلك فإن ليلة القدر أفضل من هذا العدد الكبير من السنوات، موضحا أنّ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم غُفر له ما تقدم من ذنبه.

واستكمل العالم الأزهري، أن من يقوم ليلة القدر بشكل صحيح ويعبد الله حق العبادة حتى لو كانت عبادة قليلة ولكن بإخلاص ينال فضلها، موضحا أن الرسول أوصى السيدة عائشة بدعاء ليلة القدر، وهو «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني».