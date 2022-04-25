إقبال ضعيف على «الفسخاني» في شم نسيم رمضان: «مكناش بنلاحق على الزباين»

للمرة الثانية على التوالي يتزامن عيد شم النسيم مع شهر رمضان المبارك، وهو ما منع عددًا كبيرًا من الصائمين من تناول الوجبات المفضلة لديهم في هذه المناسبة «الفسيخ والرنجة»، الأمر الذي انعكس على حجم إقبال الزبائن على محلات «الفسخاني».

«الفسخاني» يفتقد الزحام في شم نسيم رمضان

أعداد قليلة لا تتعدى الفردين أو الثلاثة يقفون أمام أحد محال «الفسخاني» الشهيرة في منطقة الدقي بالجيزة، يشترون منه الرنجة والفسيخ، في مشهد لم يعتد عليه العاملون بالمحل، إذ كان ذلك اليوم موسما بالنسبة لهم، وتملأ الشارع طوابير من الزبائن الراغبين في شراء الفسيخ للاحتفال بشم النسيم، إلا أن حلول تلك المناسبة مع شهر رمضان أفقدها أهم ملمح لها، بحسب ما ذكره العاملون بالمحل في حديثهم مع «الوطن».

فسخاني: «مكناش بنلاحق من ضغط الشغل»

«السنين اللي فاتت مكناش بنلاحق على الزباين من ضغط الشغل والزحمة»، بهذه الكلمات عبر «محمود» أحد العاملين في محل «فسخاني» شهير بالدقي، قائلًا إن العام الجاري والسابق أضعف كثيرًا من الإقبال على شراء الفسيخ والرنجة مقارنة بالسنوات السابقة لهما: «الناس خايفة تفطر فسيخ يكون خطر أو تعطش في اليوم اللي بعده».

أسعار الفسيخ والرنجة

وعلى الرغم من ضعف الإقبال على محلات الفسيخ والرنجة، إلا أن أسعارها شهدت زيادة بسيطة، خاصة الفسيخ الذي يباع الكيلو منه بـ150 جنيهًا، بينما الرنجة تختلف في سعرها على حسب النوع، حسبما أوضح «الفسخاني»، والفرق بين نوعيها يصل إلى الضعف في السعر تقريبًا، إذ تباع الرنجة «الدلعة المبطرخة» بـ120 جنيهًا للكيلو، بينما الحادقة «من غير بطارخ» بـ70 جنيهًا للكيلو.

طرق صحية لتناول الفسيخ والرنجة

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، الطرق السليمة لتناول الفسيخ والرنجة في صيام رمضان، أهمها أن تكون قطعا صغيرة مع طبق من السلطة والخضراوات لتقليل الشعور بالعطش، وشرب كوب من المياه كل نصف ساعة من الإفطار إلى السحور، مع كوب شاي بالنعناع بعد تناول الفسيخ أو الرنجة.

ونبهت «عبد الوهاب» في حديثها مع «الوطن»، على أصحاب الضغط العالي وحصوات الكلى، بعدم تناول الفسيخ أو الرنجة حفاظًا على صحتهم، وفي حالة تناول الأصحاء لها يجب شراؤها من مصدر مضمون لتجنب الإصابة بالتسممات الغذائية.