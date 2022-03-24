ضبط 43 كيلو فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

تم توجيه حملات تموينية مكثفة، اليوم الخميس، بعدد من مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لضبط مخالفات الغش التجاري، والبيع خارج التسعيرة، وتلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن رغيف العيش، وبيع لحوم بأسعار مبالغ فيها وضبط أسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم تحرير عدد من المحاضر بتلك المخالفات.

مخالفات تموينية

أكد عماد حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريح لـ «الوطن»، أن الحملات التموينية بدأت منذ فجر اليوم، وتمكنت من ضبط 43 كيلو فسيخ مملح وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و18 مخالفة لأصحاب بعض المخابز تلاعبوا في وزن رغيف العيش، وتم تحرير عدد من المحاضر لهم.

اقرأ أيضا ضبط 35 طن سلع غذائية مخبأة داخل مخزن في حملة تموينة بالقاهرة

ومن جانبه، كلف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مديريتي التموين والطب البيطري، واللجان الرقابية بمجالس المدن، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، وتكثيف الدور الرقابي على مدار اليوم لضبط أي حالات تلاعب بالسلع التموينية.

حملات لضبط أسماك الذريعة

كان «نور الدين»، قد أشار، في تصريحات سابقة، إلى تكثيف الحملات عبر الطريق الدولي الساحلي بشمال المحافظة، في البرلس وبلطيم ومطوبس وسيدي سالم، لضبط الأشخاص الذين يصطادون الذريعة من داخل المسطح المائي لبحيرة البرلس، وبيعها بالطن بالمخالفة لقانون صيد الذريعة الصغيرة.