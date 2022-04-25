الزراعة: حملات على الأسواق للتأكد من سلامة المعروض من الرنجة والفسيخ

قال الدكتور عبد المجيد محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم تكثيف الإجراءات المتبعة والحملات المنظمة على أماكن بيع الأسماك المملحة من رنجة وفسيخ للحد من بيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بالتزامن مع احتفال المصريين بأعياد الربيع وشم النسيم، موضحاً أن الإجراءات شملت الرقابة على محال بيع الأسماك والثلاجات وأماكن عرض وتداول المنتجات وكذلك تم تنظيم حملات على الأسواق.

التنسيق بين الأجهزة الفنية لشن حملات مكثفة على الأسواق

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم الاثنين، أنه تم التنسيق بين الأجهزة الفنية التابعة للوزارة مع الوزارات المعنية من وزارة التموين والداخلية ومديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات، لشن حملات مكثفة على الأسواق، للتأكد من صلاحية الأسماك المتداولة للاستهلاك الآدمي رنجة وفسيخ، فضلاً عن تحرير المحاضر حال ثبوت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم التشديد على تنفيذ القواعد الخاصة بالتفتيش على الأسماك المملحة للحد من تلاعب التجار وضبط المغشوش منها، كما قامت الوزارة بتدعيم أجهزة التفتيش بالمديريات بالأطباء الأكفاء، الذين يعملون أيضًا على نشر الوعى الصحي بخطورة التعامل وشراء الفسيخ والرنجة المعروضة فى الطرق العامة والمجهولة المصدر.

وأشار إلى أن هناك حملات مستمرة بالأسواق في المحافظات المختلفة وعلى مدار العام، بالاشتراك مع الجهات المختصة، وهى شرطة المسطحات وشرطة مباحث التموين، لضمان وصول منتج غذائي آمن وصحي للمستهلك، ويكون على درجة جيدة للاستخدام والاستهلاك مقابل التكلفة التي يدفعها المستهلك، مؤكداً على ضرورة شراء منتجات موثوق فيها وأماكن معتمدة، وليس من الباعة الجائلين في الأسواق.

يجب تطابق المنتج المستورد مع المواصفات المصرية

ولفت الى أن أسماك الرنجة يتم استيرادها من دول الاتحاد الأوروبي ويجري استيرادها وفقاً للمواصفات المصرية المعروفة وتصنع في مصر حسب المنتج الذي تخرج منه وأي منتج متداول في الأسواق سواء الأسماك المملحة أو المدخنة مثل الرنجة والفسيخ، له مواصفات قياسية مصرية ويجب أن يخرج أي منتج متطابق مع هذه المواصفات وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.