بقبول روسي أوكراني.. جوتيريش في موسكو للقاء بوتين

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش موجود حاليا على متن طائرة متوجهة إلى موسكو.

جوتيريش يلتقي بوتين ولافروف

وبحسب شبكة سي إن إن من المقرر أن يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنطونيو جوتيريش وسيعقد اجتماع عمل وغداء مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أيضا أن يسافر إلى كييف ويلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الخميس المقبل.

وتابع نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي: «من المهم أن يتمكن الأمين العام من التحدث بوضوح مع القيادة على كلا الجانبين ومعرفة التقدم الذي يمكننا إحرازه، وفي نهاية المطاف، الهدف النهائي هو وقف القتال، وإيجاد طرق لتحسين وضع الناس في أوكرانيا، وتقليل التهديد الذي يتعرضون له وتقديم المساعدة الإنسانية لهم».

جوتيريش تحدث مع مسؤولين أمريكيين كبار

وقال «حق» إنه بينما لم يتحدث جوتيريش مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن قبل رحلته المقبلة إلى موسكو وكييف، فقد تحدث مع مسؤولين أمريكيين كبار آخرين، مضيفا: «لقد تحدث إلى كبار المسؤولين الأمريكيين، بل والعديد من كبار المسؤولين الآخرين عبر الهاتف في الأيام الأخيرة، فهو يتحدث إلى عدد من القادة المختلفين، ولن أصف ما هي مناقشاتهم بأي تفاصيل معينة، ولكن بالتأكيد، هو على علم بوجهات نظر معظم الحكومات الرئيسية فيما يتعلق بما يجب تحقيقه».

جوتيريش ربما يتوجه إلى دولة ثالثة

ورفض «حق» الخوض في التفاصيل حول نوع المقترحات التي يقدمها جوتيريش لاجتماعاته لكنه أشار إلى أن مسؤولين من كل من أوكرانيا وروسيا قبلوا خط سير الرحلة، مضيفا أنه لا يوجد مغزى لزيارة الأمين العام لروسيا قبل زيارته لأوكرانيا، وقال حق إن خطط السفر لا تزال في حالة تغير مستمر ومن المحتمل أن يتوقف جوتيريش في دولة ثالثة بين اجتماعاته في موسكو وكييف.