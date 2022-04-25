حرب روسيا وأوكرانيا.. مباحثات موسعة بين بايدن وماكرون

تطورات جديدة تشهدها حرب روسيا وأوكرانيا، آخرها ما اتفق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية، اليوم، على إجراء مناقشات أكثر تفصيلاً في أسرع وقت حول عدد من القضايا العالمية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، بحسب رويترز.

وفى التفاصيل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، اتفق ماكرون وبايدن خلال مكالمة هاتفية للتهنئة، على أنهما يجب أن يزيدا المناقشات حول عدد من القضايا العالمية الرئيسية، وعلى وجه الخصوص القضايا العالمية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا مثل الأمن الغذائي.

بايدن: أشعر بارتياح بعد نتائج الانتخابات الفرنسية

وقال البيت الأبيض، في بيان منفصل، إن بايدن أعرب عن استعداده لمواصلة العمل عن كثب مع الرئيس ماكرون بشأن أولوياتنا العالمية المشتركة.

وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه يشعر بارتياح بعد نتائج الانتخابات الفرنسية.

في سياق متصل بشأن حرب روسيا وأوكرانيا، قالت بريطانيا إن نحو 15 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

أوضح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، خلال حديثه للنواب، في وقت سابق من بعد ظهر، اليوم، أن ما يقرب من 15000 جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع: في تقديرنا قُتل ما يقرب من 15000 جندي روسي خلال هجومهم، منوها بأنه إلى جانب عدد القتلى، هناك خسائر في المعدات ويشير عدد من المصادر إلى أنه حتى الآن جرى تدمير أو الاستيلاء على أكثر من 2000 مركبة مدرعة، وهذا يشمل ما لا يقل عن 530 دبابة و530 ناقلة جند مدرعة و560 مركبة قتال مشاة.

مقتل 15 ألف جندي روسي في أوكرانيا

وأضاف أن روسيا فقدت أكثر من 60 طائرة هليكوبتر وطائرة مقاتلة، قائلا إن الهجوم الذي كان من المفترض أن يستغرق أسبوعا كحد أقصى قد استغرق أسابيع الآن.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا فى الرابع والعشرين من فبراير الماضى، أي قبل شهرين، وفرض عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.