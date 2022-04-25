تفاصيل طرد 40 دبلوماسيا ألمانيا من روسيا.. رد انتقامي على قرار برلين

أعلنت «روسيا» اليوم أنها قامت بطرد حوالي 40 دبلوماسيًا ألمانيًا من البلاد في خطوة تصنف على أنها رد انتقامي على قرار برلين في أوائل الشهر الحالي بطرد عدد كبير من المسؤولين في السفارة الروسية في برلين.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن السفير الألماني لدى موسكو، الذي استدعته الوزارة اليوم، قد قوبل باحتجاج شديد فيما يتعلق بالقرار العدائي المعلن من طرف الحكومة الألمانية، وردت وزيرة الخارجية الألمانية «أنالينا بربوك» قرار موسكو بطرد الدبلوماسيين الألمان بأنه غير مبرر.

الروس المطرودين لم يقضوا يومًا في الخدمة الدبلوماسية

ونقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن وزيرة الخارجية الألمانية، أنه على عكس الموظفين الدبلوماسيين الألمان الذين تم الإعلان عن أنهم اشخاص غير مرغوب فيهم، فإن أعضاء السفارة الروسية التي طردتهم ألمانيا قبل ثلاثة أسابيع لم يقضوا يومًا في الخدمة الدبلوماسية.

كانوا يعملون ضد حرية ألمانيا

وأضافت وزيرة الخارجية الألمانية أن عملهم هدد كل من يبحث عن مأوى معنا، ولم يعد بإمكاننا تحمل ذلك ولن نفعل ذلك في المستقبل، وذلك على حد تعبيرها، وفي أوائل الشهر الحالي، قالت «بربوك» إن المسؤولين الروس المطرودين كانوا يعملون «ضد حريتنا وضد تماسك مجتمعنا هنا في ألمانيا كل يوم».

يذكر أن عددًا من الدول قام بطرد دبلوماسيين روس من أراضيهم منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث قامت البرتغال بطرد 10 دبلوماسيين روس، كما سبقها إلى تلك الإجراءات قيام دولة سلوفينيا بطرد 33 دبلوماسيًا روسيًا، في تعبير عن الاحتجاجت والصدمة بعد الإعلان عن مذبحة بوتشا التي تم اتهام القوات الروسية بارتكابها في العاصمة الأوكرانية كييف واكتشاف العديد من الجثث بعد انسحاب الجيش الروسي منها.