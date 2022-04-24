عاجل .. أوكرانيا: القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع آزوف ستال في ماريوبول

أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنَّ القوات الروسية تحاول اقتحام مصنع «آزوف ستال»، الذي يتحصن فيه الجنود الأوكرانيون بمدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة، بحسب ما نشرته قناة «العربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

مكتب زيلينسكي يقدم مقترحا لإنهاء أزمة ماريوبول

وقدم مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مقترحًا يتكون من 3 خطوات لحل الأزمة الإنسانية بمدينة ماريوبول، ويتضمن إعلان هدنة خلال فترة عيد الفصح، وتوفير ممر إنساني للمدنيين، إلى جانب عقد جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية لتبادل الأسرى، بحسب «سكاي نيوز» الإخبارية.

بوتين يعلن سيطرة قواته على مدينة ماريوبول الساحلية بالكامل

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، عن سيطرة قواته على مدينة ماريوبول الساحلية بالكامل، مقدما التهنئة للقوات الروسية المتواجدة هناك.