مصرع طالبين غرقا بنهر النيل في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، مصرع طالبين غرقا، في حادثين متفرقين بناحية مركزي ساقلتة والعسيرات، وجرى انتشالهما ونقلهما إلى المستشفى المركزي.

إخطار مدير الأمن بالحادث

تعود احداث وتفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بمصرع طالبين غرقا بنهر النيل، وتم انتشال الجثة، وتبين غرق «فيصل أ أ ع»- 16 سنة ـ طالب، ويقيم دائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد والده «أبو الحسن أ ع ق» -44 سنة ـ عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».

تفاصيل الحادث الثاني

كما تبلغ لمركز شرطة ساقلتة شمال شرق سوهاج، بغرق شخص بنهر النيل دائرة المركز، وجرى انتشال الجثة، وتبين غرق «وائل ع م إ» -15 سنة- طالب، ويقيم بذات الناحية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وأفاد شقيقه «أحمد ع م إ» - 32 سنةـ عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بالاستحمام بالنهر، ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، وجرى تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.